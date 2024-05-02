聽到教官說入黨有什麼什麼好處，他心裡總有反感。

沒有去東港看海、沒有去看梨佳，薌男心中仍然有東港的海、仍有梨佳。像是光，也像影子，薌男的心被那光、那影子糾葛著。

薌男曾想過，如果他不考大學，他想要當船員航行世界，漂流海上。但他在反叛與馴服之間，只是空想著。

他耽讀卡繆的《異鄉人》，在時興的存在主義或說實存哲學論說徜徉，想像小說主人翁莫魯梭的行為舉止，揣摩那種不可思議性。讀〈薛西弗斯手記〉，想像一再推巨石上山卻又落下的徒勞無功，成長的心靈裡，光影交織。

《現代文學》、《筆匯》、《文學季刊》的篇章，陳映真的〈麵攤〉、〈將軍族〉，七等生的〈來到小鎮的亞茲別〉、〈精神病患〉……比起教科書，更吸引薌男的心。

沒有去東港看海，圖書館 裡的各種書籍成為薌男的海。

說是定心下來，準備聯考，其實薌男在精神之海凝視、眺望。

從學校圖書館後方的窗可以看到鐵路，從台南南下的列車經過學校，就到高雄火車站。薌男聽見列車經過的聲音，常常不經意抬頭，看著列車往屏東方向前行，那帶他去東港看梨佳的列車。他想像自己坐在車上，從高雄經鳳山、過高屏溪，經大鐵橋的轟隆聲響交織橋架的錯綜形影，彷彿是他初戀單純又複雜的心思。經過大鐵橋就是屏東境內了，再經屏東站，火車向南，大大小小的幾個車站。潮州站過去後不久，南州站、鎮安站轉往東港，中間有個大鵬站，再過去就東港站了。

但他只是想著、想著，並沒有去東港的行程。

梨佳從此只是薌男腦海裡的一個名字。（七）