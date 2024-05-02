女兒也有女兒的理由，她想要更多自由。每次借父母的車子都要被問用途、和誰、去哪裡、多久回來，出門久一點，就打電話催。車子和手機一樣，誰都不願意分享，她想要個自己的車，哪怕幾千塊錢的二手車 也行。

娘倆磨了半天嘴皮子，誰都說服不了誰。女兒氣得扔下筷子，帶著哭腔「蹬蹬蹬」衝上樓，邊喊：「你們兒子打一次比賽，就花幾千塊，眼睛都不眨，我每天都要用的車都不給我買。只有兒子是親生的，我是垃圾桶裡撿的對不對？這麼重男輕女，你們乍不撿幾個兒子養，幹麼撿我？」

孫昌建以前是反對給女兒買車的，覺得沒必要花錢是主要原因。說出口的理由是女孩子有了車子就野了，經常外出不安全。正當交往可以讓父母接送，或者暫借，多養一部車實屬浪費。女兒說她不是親生的，這刺激到了孫昌建，不用驗DNA ，他百分之兩百確定女兒是自己的。

前幾年，他姊姊把他女兒的幾張照片安了相框掛在家裡。他母親非說大女兒不害臊，都有孫子的人了，把自己年輕時的照片倒騰出來掛上，羞不羞？他大姊說是侄女，他母親就是不信。這件事，家裡人笑了半年。不是親生的，和親姑姑能那麼像？

他的心臟又痛了。忽視自己親生的，把感情、金錢、時間都投入到野種身上。即使已經知道不是自己的種，還在給他付私校學費、付教練費，用在他身上的錢是女兒的二十倍。這些年，被江燕這個挨千刀的女人當冤大頭使喚，當傻瓜給別人養兒子，自己親生的女兒要個二手車都不給。他怎麼那麼蠢、那麼笨、那麼冤，他這是倒了什麼楣！（一○）