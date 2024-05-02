圖／薛慧瑩

2022年初夏的風輕輕吹拂，陽光正好，半晴不陰。2020年第二五二屆布朗大學畢業生依約而來，參加他們遲到的畢業典禮。典禮最感人的是校長的演說，她說當年校園緊急關閉，很傷心地看學生們匆匆離去，校園裡滿眼都是辭別的畫面。到了本該畢業的五月，沒有儀式，只有空蕩蕩的校園和線上的畢業典禮。

這一天，布朗大學終於還他們一個隆重盛大的典禮。

在這個布朗家長倍感驕傲的日子裡，楚欣見證著女兒的畢業，激動著、感慨著，眼睛一直追著女兒藍嵐和同伴們，忙著拍照，記錄每一個珍貴的鏡頭。回到酒店，她還在看著相機裡的畫面，久久不願釋手。一旁的先生突然說：「欸，怎麼沒見凱蒂？她不是藍嵐的好朋友嗎？」

光顧著高興，楚欣還真沒注意。想想，好像一直沒見到凱蒂，難道這樣重大喜慶的時刻，她竟然缺席？楚欣馬上給凱蒂的媽媽陳娜發短信，問她們來了沒有。

藍嵐爸爸的話說得對，也不對。凱蒂和藍嵐是從小就認識的同學，但她們從來沒做過好朋友。

其實凱蒂是個漂亮女孩，明眸皓齒、皮膚白皙。人如其名，像卡通裡的凱蒂貓那樣舉手投足透著可愛，惹人喜愛。

楚欣也喜歡這個女孩。楚欣和陳娜都是公司裡的高管，同是職場媽媽，有種惺惺相惜的親切感。有一陣子，只要楚欣可以提早下班接女兒，總會把凱蒂也一同接回家，讓兩個女孩玩上一會兒，等陳娜下班，再順路帶孩子走。

女孩子總是很省心，藍嵐和凱蒂都是乖巧斯文型的。楚欣也沒在意她們在藍嵐的房間裡玩什麼，想必說著她們小女生才有的悄悄話吧。楚欣很放心地在廚房裡忙晚餐，直到陳娜摁響門鈴。凱蒂快速禮貌地幫藍嵐收拾她們攤了一地的玩具，藍嵐則拎著凱蒂的書包跑出來。

送走了凱蒂，藍嵐開始做功課。小學生，也沒什麼作業。媽媽的晚餐出爐前，藍嵐總能把作業完成，早早候在餐桌前，幫媽媽擺餐具。

這樣的放學的午後，讓楚欣和藍嵐感覺輕鬆愉快。以為歲月靜好，兩個女孩的友誼便會一直如此這般繼續下去。

有一天，凱蒂的媽媽來接她，藍嵐照例拎著凱蒂的書包送她出門。陳娜正和楚欣寒暄閒聊，一回頭，看見女兒手裡拿著明顯不是她們家的芭比 娃娃，不禁大聲呵斥：「你怎麼拿別人的東西！」聲調異常嚴厲。

原本歡快的氣氛一下子變得尷尬起來。楚欣和藍嵐也被這突如其來的一句話噎著，愣在門口，想解釋說：那是藍嵐送給凱蒂玩的。竟一時語塞，眼睜睜望著凱蒂放下娃娃跟媽媽離開的背影。空氣像是凝固了。

清晰地看見凱蒂臉上掛著晶瑩的淚珠，不知道是因為委屈，還是被媽媽震懾的眼淚。楚欣不明白陳娜為什麼要對女兒這麼苛刻。不就一個娃娃嗎？別人家的玩具總是比自己家的好玩，孩子們不都這樣嗎？凱蒂又沒偷沒搶，犯得著這樣當眾責罵嗎？想不到一向溫言細語的陳娜，還有這麼虎媽的一面。

自此，凱蒂就沒再來藍嵐家。兩家媽媽一如既往地交往，在學校裡、在教會中、在中文學校，抬頭不見低頭見。可是誰也沒再提兩個女孩一起玩耍的事。

後來楚欣在和其他家長閒聊的時候，了解到有個別家長還真不喜歡自己的孩子玩芭比娃娃，認為芭比娃娃太完美，反應了社會上男人對女人的價值觀，對幼小的孩子影響不好。當然這也是為數不多的極端觀點，楚欣很不以為然。那是你們成年人想多了！據楚欣觀察，陳娜不像是這麼偏激的人。

那麼，那天突兀的斥責是嫌女兒拿了藍嵐家的玩具？那說明凱蒂在朋友家玩得很開心，盡興之餘還獲贈一個玩具回家玩。女兒交到一個朋友、玩得開心，做媽媽的該是高興才對呀。即使覺得自己似乎占了朋友的便宜，不好意思，那玩幾天之後再還回來，也無不可。再不然，溫言相勸，叫女兒不要拿同學的東西，放下就好啦。實在沒必要冷若冰霜地撲滅了兩個女孩剛剛建立起來的溫情。

兩家都沒再提那天的事，可那是抹不去的事實，兩個女孩就此若即若離。即使讀同一間學校，是班上僅有的兩個中國孩子，也從沒成為要好的朋友。

兩位媽媽也不是沒有給孩子創造機會。甚至在暑假，送她們去同一個夏令營。（一）