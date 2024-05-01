因為兩人交往，情緒起伏，影響了課業，薌男受到父親的責備。加上梨佳信裡提議分手，薌男決定高三要好好為升學 衝刺，考上理想大學自己喜歡的科系成為約束他的理由。已答應父親會好好準備聯考的他，假日不再去東港和梨佳看海，從高雄到東港，經由屏東線在鎮安站轉支線到東港的旅程也結束了。

常在學校圖書館 看書的薌男，迷上赫曼．赫塞的書，他翻閱《流浪者之歌》，看悉達多王子的故事。有一回還在一本雜誌讀到赫曼．赫塞的一首詩〈書〉，行句中「書並不會帶給你幸福／但會帶你發現心裡的光」，讓他迷住了。喜歡詩，是這樣開始的。

圖書館讓薌男的心安定下來。一座一座書架鎮定地陳列著各式各樣的書，書架和書架的走道安安靜靜，即使同學相遇而過，也是沉默不語。海不一樣，海浪一波又一波來而復去、去而復來，看似安靜時也有某種聲音，彷彿在訴說它生命的氣息，而當天候變化掀起濤天巨浪，狂暴的氣勢讓人懼怕。

不再與梨佳在東港海邊看海，薌男的假日大多也在家裡。他是安靜的人，喜歡看書。學校體育課常和同學踢足球 ，學校的運動場廣闊，即使放學後，也有一大堆同學在踢足球、玩籃球、網球或排球。足球門交織夕陽西下的風景，還曾經在他的黃昏記憶裡，以一首名為〈黃昏〉的詩，留下「太陽就掉在足球門那邊，而且／被守門員給踢到球場邊際的休息處」的行句。

沉溺於書海，但薌男不是滿足於教科書的人，他更耽讀課外書。他也不馴於體制，因為常被指派參加時事測驗，教官多次要他加入中國國民黨，他不從。（六）