好好的一個家，就這麼分崩離析了。魯卡為安妮老師，也為理查德難過。他想安妮老師還有茜茜陪伴，回北京還有父母、兄弟姊妹和親戚，但理查德就成了和他一樣的單身男人了。如果說，從前理查德指責他不會找女朋友；那麼如今他這樣的結局，不是更糟糕嗎？好比竹籃打水一場空，還留下了難以磨滅的傷痛。

也許把悲痛藏心底了，理查德似乎把這一切看得很淡，該幹什麼還是幹什麼。魯卡從百葉窗望出去，一大早，理查德就在山坡上放牧，一群閹牛依然溫順地款款而行，訓練有素。

這些日子，魯卡心情不錯，那個他等待已久的助理教授中期評審，終於如願以償地順利通過了。只是美中不足，被幾位評審人員提了一大堆需要改進的意見。也就是說，未來升級終身教職的路崎嶇而艱難。不過，那是後面三年需要奮鬥的路了。無論如何，現在他看什麼都是美好的。

為了慶祝自己過了第一道關卡，魯卡還請畫家王傳奇去藍嶺酒吧喝了酒。那個莫娜呢，又來約他騎馬了。這下他一時無法婉拒，只能每周撥出一些時間和她在一起。

此時，魯卡用目光送走騎著棗紅馬的莫娜，牽著大黃狗托尼遛彎兒去了。路過理查德家的山坡時，魯卡聽到有人喊：「魯教授、魯教授……」這不就是理查德的聲音嗎？

久違了的聲音，聽起來滄桑而親切。

「嘿，理查德你好啊！」魯卡也用高八度的聲音喊著，並且牽著托尼朝理查德的方向走去。這時一抹絢爛的夕陽斜斜照在他們身上，兩個人停頓了幾秒鐘，忽然擁抱在一起了。魯卡淚眼婆娑地說：「走，我們去藍嶺酒吧喝酒。」（全文完）