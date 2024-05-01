我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

錯位（九）

王婷婷

養樂多是這小子的最愛，喝完了還會耐心地仰著頭到一滴都不剩。他把養樂多放到一邊，擺擺手。英杰坐在他身邊摳手，又叫他：「爸，你想吃什麼，我去給你拿。爸，你別傷心了，你去吃點東西吧。」孫昌建的心被重重地擊打了好多下，五臟六腑都痛得抽搐。

孫昌建一個人悶悶不樂地在小書房裡睡了一個多月，他早上不再送兒子去訓練，下午也不去接。江燕看他那副鬼樣子，只能氣哼哼地忍耐。這一天，她特意做了焗龍蝦，在晚餐桌上，笑吟吟地給男人夾了半隻焗龍蝦道：「老公，教練問了你好幾次，怎麼還沒回來。他今天早上又問，小杰要不要去西雅圖，參加下個月的北美杯賽。我最近忙不過來，明天早上你送兒子去訓練吧？再不去，教練會不高興的。」

孫昌建不搭腔。

「兒子，你想不想參加那個比賽？」江燕問。

「當然想。這個比賽有積分的，爸爸，我想去。」孫英杰以為爸爸依然沉浸在奶奶去世的悲痛中，他最近很乖巧地自己訓練。如果江燕不能接他，他就走路去搭公交車。

孫昌建想說什麼。好些天沒張口說話，他的嗓子凝滯乾澀，語言功能退化。等他想開口的時候，在SFU讀書的女兒和她媽又說起給她買一部小車子，方便上學的老話題。孫英杰以為他默許早上送他，興奮地歡呼雀躍：「欸，這次比賽我一定要再打一次double，我喜歡爸爸送我去訓練，爸爸能跟我聊戰術。」孫昌建的心又疼了，嘴裡苦得像吃了黃連。

江燕又和女兒吵了起來，她自然是老生常談，說買車沒必要，畢業了再說。家裡兩部車子夠用了，那麼大的孩子一點不懂事之類。（九）

西雅圖

上一則

和瑪麗蓮·夢露同期 安迪·沃荷「花」拍價上看1千2百萬

下一則

平心靜氣學丹青

延伸閱讀

霸屋殺主人 紐約曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪

霸屋殺主人 紐約曼哈頓殘忍鴛鴦被控20罪
法拉盛5旬華男遭毆 被搶3000元

法拉盛5旬華男遭毆 被搶3000元
紐約法拉盛又現搶劫案 5旬華男被搶3000元

紐約法拉盛又現搶劫案 5旬華男被搶3000元
打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

打到失去意識 大西洋城市長夫婦被控虐女

熱門新聞

圖∕吳孟芸

辦公室不倫戀（上）

2024-04-27 02:02
圖∕吳孟芸

辦公室不倫戀（下）

2024-04-28 02:02
鳶尾花。（圖∕123RF）

識花之樂

2024-04-24 02:02
筆者創作的「健身歌」。（圖／作者余榮錦提供）

我的退休生活

2024-04-24 02:02

好市多的烤雞與熱狗

2024-04-25 02:00

好好道別

2024-04-24 02:01

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟