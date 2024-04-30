他望著車窗外向後消失的風景，連綿不斷的白甘蔗園織成有糖味的風景，看到運白甘蔗到糖廠的小火車穿越甘蔗園。他看到梨佳在風景中行走的身影，一直到鎮安站才消失。

換乘高屏線火車的薌男依然看著車窗外的風景，那是他熟悉的田園，交織在車站聚落的屋舍和車站與車站距離的鄉野之間，有溪流穿越、有橋梁橫跨，道路上穿行的車輛與奔馳的火車併行或反向移動。道路延伸自己的方向，連結出發與到達。

過了屏東站不久，行經高屏溪鐵橋，薌男往水流的方向看去，遠方出海的地方就是東港海域，跨河與林園海域，一起形成河口。從東港到屏東，由南向北；屏東到高雄，由西到東，形成L形關係，才能從鐵橋往西方向，望向東港海域。在遠遠的前方，其實眼睛是看不見的。但是，薌男彷彿看見他和梨佳在東港海邊眺望的風景，彷彿看到兩人在防風林外的沙灘上，一起看著海的身影。

火車穿越高屏溪就是高雄縣境。回到自己的住家，薌男告訴家人，他愛睏想休息，晚餐不要叫醒他，沉沉地睡了。

梨佳的影子和海浪一起出現，來而復去。薌男在睡夢中，奔向交織梨佳影子的海浪，影子時而模糊、時而明晰，薌男跑著、跑著，彷彿接近了，卻又遠離。

累了，薌男仰浮在漂盪的海面，隨著海浪漂移，晴朗的天空，異常刺眼。他試著看天上飄移的白雲，但睜不開眼睛，感覺自己正被漂流，距離海岸愈來愈遠，彷彿被遺棄了。

6

薌男和梨佳失去聯絡是在他升上高三前的暑假，梨佳寄來一封信，說兩人不要再相見了。（五）