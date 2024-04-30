至少他會與系主任搞好關係，也與別的同事搞好關係了。搭檔汪小吉是比他遲進門的年輕人，完全在他的拿捏之中。魯卡這麼一想，中期評審好像勝券在握了。

第二天下班回來，魯卡看見安妮老師家支起了一個帳篷。彷彿江南一帶辦喪事那樣，安妮老師給小恩設了靈堂，擺了照片、點了蠟燭、供了水果，還放了音樂。魯卡就在音樂聲中，走進了自己的家，關緊了房門、拉上了百葉窗，就像躲進城堡一樣，把安妮老師一家拒之門外。

黃昏時分，安妮老師過來敲門，魯卡閉門不開。他不想去吃江南人俗稱的「豆腐飯」，更不想見到理查德。反正他們家的事，他不想參與。他在廚房裡吃了牛肉泡麵，然後坐到書桌前看書；還不時在百葉窗的小洞裡，朝安妮老師家張望。

來安妮老師家的人真多啊，客人們的汽車都快停到魯卡家門口了。魯卡隱約聽見哭泣聲夾雜在音樂裡。這悲情的場面，哭泣是難免的，何況小恩還那麼小。小小的一個孩子，本該像天使一樣。

大約到了晚上八、九點鐘，安妮老師家的客人都走了。魯卡再從百葉窗的小洞裡望出去，只有路燈亮著。一切又歸於沉寂，也沒再聽見哭泣聲。不知為什麼，這時候魯卡特別難過，鼻子一酸，眼淚就簌簌地掉下來了。

兩個多月後，安妮老師給魯卡發短信說：「我與理查德已辦妥離婚手續，明天我就帶著茜茜回北京定居了。」這突如其來的消息，就像魯卡接到小恩死亡的消息一樣，令他震驚。

「太意外了。我來送你。」魯卡回信道。

「不用，我們已經在杜勒斯機場附近的賓館入住。」

「噢，後會有期吧！」

「後會有期。」（二六）