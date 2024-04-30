都以為他傷心過度，只好拿些節哀順變啊、活著的人要保重身體之類的套話勸他。孫昌建心裡苦，嘴裡更苦，喝多少水都沖不淡。

孫昌建回到溫哥華後，幾乎不再說話，還搬去了客房。江燕覺得有點奇怪，老人癱在床上一年多了，大部分時間神智不清，他早就有心理準備。他們夫妻倆甚至聊過婆婆走了之後，要不要請大哥、大嫂過來玩一趟，算是感謝他們給老娘養老送終的辛苦。

去年，他自己還開玩笑說，老娘這次住院不一定出得來，打算回去一趟看看。但兒子有一場重要比賽，在老娘和兒子之間，他猶豫了幾天，還是選擇陪兒子去佛羅里達打那場錦標賽。今年再次住院，家裡人說把壽衣一起帶去醫院了，做好了辦事的準備。

他臨回國前，江燕問他：「下個月去美國的比賽，我帶兒子去？」

他還說：「我帶兒子去，這個比賽太重要了，你哪裡懂球，兒子發揮好不好你都看不出來。老娘這個歲數了，我有思想準備，辦完事就回來。」

但他辦完事不回來，不聲不響改了機票。她那幾天要陪客人看房子，問孫昌建比賽能不能不去了。他不回微信 ，江燕就自作主張沒讓兒子去。

江燕有些惱火：「你娘死了就死了，你還真來勁了。我這是懶得跟你計較，誰知道是不是趁著回國，天天跟那幫狐朋狗友喝酒。」

孫昌建回來後，和誰都不說話，江燕有些擔心，給兒子說：「你爸還在傷心你奶奶的事，你去和你爸說說話。你爸最疼你，你去安慰、安慰他可能有用。」

孫英杰拿了一瓶養樂多放在孫昌建手裡，說：「爸，你喝吧，冰箱裡還有。」孫昌建的心重重地疼了一下。（八）