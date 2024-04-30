我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

錯位（八）

王婷婷

都以為他傷心過度，只好拿些節哀順變啊、活著的人要保重身體之類的套話勸他。孫昌建心裡苦，嘴裡更苦，喝多少水都沖不淡。

孫昌建回到溫哥華後，幾乎不再說話，還搬去了客房。江燕覺得有點奇怪，老人癱在床上一年多了，大部分時間神智不清，他早就有心理準備。他們夫妻倆甚至聊過婆婆走了之後，要不要請大哥、大嫂過來玩一趟，算是感謝他們給老娘養老送終的辛苦。

去年，他自己還開玩笑說，老娘這次住院不一定出得來，打算回去一趟看看。但兒子有一場重要比賽，在老娘和兒子之間，他猶豫了幾天，還是選擇陪兒子去佛羅里達打那場錦標賽。今年再次住院，家裡人說把壽衣一起帶去醫院了，做好了辦事的準備。

他臨回國前，江燕問他：「下個月去美國的比賽，我帶兒子去？」

他還說：「我帶兒子去，這個比賽太重要了，你哪裡懂球，兒子發揮好不好你都看不出來。老娘這個歲數了，我有思想準備，辦完事就回來。」

但他辦完事不回來，不聲不響改了機票。她那幾天要陪客人看房子，問孫昌建比賽能不能不去了。他不回微信，江燕就自作主張沒讓兒子去。

江燕有些惱火：「你娘死了就死了，你還真來勁了。我這是懶得跟你計較，誰知道是不是趁著回國，天天跟那幫狐朋狗友喝酒。」

孫昌建回來後，和誰都不說話，江燕有些擔心，給兒子說：「你爸還在傷心你奶奶的事，你去和你爸說說話。你爸最疼你，你去安慰、安慰他可能有用。」

孫英杰拿了一瓶養樂多放在孫昌建手裡，說：「爸，你喝吧，冰箱裡還有。」孫昌建的心重重地疼了一下。（八）

微信

上一則

猝不及防（二）

下一則

尋找幸福極光

延伸閱讀

魯卡（一九）

魯卡（一九）
弟缺錢買制服 未成年少女被騙下海

弟缺錢買制服 未成年少女被騙下海
母語情結

母語情結
不贊成限制中社媒 陳詩敏公開首個微信群

不贊成限制中社媒 陳詩敏公開首個微信群

熱門新聞

圖∕吳孟芸

辦公室不倫戀（上）

2024-04-27 02:02
圖∕吳孟芸

辦公室不倫戀（下）

2024-04-28 02:02
鳶尾花。（圖∕123RF）

識花之樂

2024-04-24 02:02
筆者創作的「健身歌」。（圖／作者余榮錦提供）

我的退休生活

2024-04-24 02:02

好市多的烤雞與熱狗

2024-04-25 02:00

好好道別

2024-04-24 02:01

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊