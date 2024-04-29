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海的紀念冊（四）

李紀

梨佳隨父母親住，在高雄讀了初中，升學時沒有考上理想的高中，選擇就讀在東港的一所護理學校。在潮州原有一個家，大媽歡迎她住下來通學，父親也可以常住一起。但她執意住校，放假日也不常回去。她知道自己的家庭狀況後變得孤獨，不想住在家裡，休假日也常留在學校。

薌男和梨佳的約會是兩人談心的時間，交談的話語彷彿寫在海面，在來而復去的一波一波浪花上，也記錄了聲音。但是，寫在海面，浪花的字句和聲音只存留在腦海或心版，閉上眼睛才能依稀看到或聽見。

5

隨著課業的加重、大學聯考的壓力，薌男的父親提醒他要收心，假日不要再趴趴走。薌男告訴梨佳不再每月來東港看她，她沒有表示什麼，只是沉默著。

兩人在一起的時候，不曾這樣安靜。海，意外的平靜，遠處一艘貨輪正緩慢由南向北航行，整齊排列的貨櫃就像巨大的倉庫，塗抹著各種顏彩，在午後的陽光下彷彿靜止卻移動著。

船有在移動嗎？

薌男故意問看著前方的梨佳，但她沒有回應。

他隨手撿拾一片黑色小石片，揮手漂向前方，但還沒有接近海水，就掉在沙灘。

兩人就這樣靜默了一段時間。

梨佳站起來，薌男也站起來。兩人轉身背向海，一前一後漫步著。

走到防風林時，梨佳停下腳步，轉身伸手環抱薌男，並吻了他。薌男的心跳加速，並緊緊回抱梨佳。

隨後，兩人走回鎮上，梨佳送薌男到火車站。火車進站後，薌男上車。火車離站時，他看著站在剪票口向他揮手的梨佳。

梨佳的影子在薌男的眼中一直沒有消失。（四）

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