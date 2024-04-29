他姊姊還嘮叨江燕懷孕時吃得太多，把孩子吃那麼胖。孫昌建那些天很忙、很激動，他姊姊只是出於生養過兩個孩子、有經驗的中年婦女愛嘮叨的本能，隨口說說而已。他當時沒在意，此時突然一字不差地想了起來。

他心底突然鬼使神差地冒出一個念頭，一個無法抑制的懷疑。這個念頭越是壓制，越是頑強，以至於他媽病危，他像被什麼人附體似地在回國的前一晚上，去兒子房間裡拿小剪子，在他熟睡中毫無防備的後腦勺，剪下來一小撮頭髮，躡手躡腳去廚房拿密封小袋子裝好，放進第二天去機場要穿的外套內兜。

孫母的「二七」，她的小兒子睡在她生前的床上，哭得撕心裂肺，恨不得把手伸到地底下抱住老娘哭一場，給老娘說，她最喜歡的、最出息的、最好看的、最聰明的、成績最好的孫子，不是她的親孫子。

老太太八十三歲走的，在農村算是高壽了，這是喜喪。宴席上的客人說說笑笑，戴著黑布袖箍的男人和頭上有白紙花的女人們也跟著笑。孫昌建在老娘「二七」祭拜儀式上，抱住墓碑哭得癱倒在地上，誰勸都沒用。好不容易拖回家後，不吃也不喝，只是臉朝牆躺著，一會兒哭、一會兒發呆。

他哥哥、姊姊們伺候了好幾年，心理上早就不再眷戀母親，去世只是一個程序，怎麼擠也擠不出眼淚，面上有些尷尬。只有自小負責帶他的二姊心疼他，看瘦得脫了形，時常在他身邊勸慰他，自個兒身體要緊，老娘是享了他的福走的。

他不想說話，只是躺著不起床，被姊姊們拽起來吃飯，拿什麼吃什麼，也不知道都吃了些什麼東西，行屍走肉一般。直到臨回加拿大 前一天才回了魂，對著姊姊、姊夫不住口地嘆氣，說的話顛三倒四。（七）