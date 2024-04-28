最後一名溺水者（全文完）

溺水兩分鐘，父親的身體完全沉入水中，張口呼吸，水流完全灌進肺裡，心臟和呼吸系統遭受嚴重影響。溺水三分鐘，父親的身體徹底放棄掙扎，陷入無意識之中。溺水四分鐘，父親沒有呼吸，心臟也不再跳動。

父親的身體完全融入水中。與水中游魚不同的是，父親不會自主游動，只能像水草那樣，永遠地隨波逐流。

此刻，她恍然成了紀錄片的主角。

她癱坐在地，臉部通紅，上氣不接下氣地喘著，呼吸器官好似因回憶被自動鎖住。

那天，他們沒找到泉水。它們原本就是地下水源的一部分，此刻兜兜轉轉，大概又退回源頭去了。他們再次走到露天湖底之上，沒了方才的驚慌失措，儘管覆了草木和泥土的地面之下依然暗流洶湧，隨時可能有水系沖破阻隔滲透而出。

他們決定走到「湖」的中心去──往最深處走去，再原路返回。

「這裡，會造大房子。」在看過矗立於路旁的區域規劃圖後，叔叔指著視野前方那片齊整開闊的大地說道。

「人類真是厲害，可以改天換地。」她由衷地說。

「以後，沒有人知道這裡曾經是湖，也不會有溺水者了。」叔叔疲憊地微笑，好像這是他此行唯一的收穫。

很多年前，悶熱逼仄、腥味濃重的廚房間一幕如在眼前。

那是她第一次殺魚。

完成對魚的拍暈和去鱗後，她將右手伸入魚腹欲掏洗內臟，不料觸摸到依然跳動的魚的心臟。手中之魚從砧板滑落，在廚房的地板上啪啪跳動著，魚眼仍清澈透明，魚腮猛烈地翕動，一張一合，似乎想重新返回流水之中。

她一直忘不了指腹觸摸到魚類心臟的瞬間，自己的心好像也要跳出胸膛，被甩至黏糊糊的地板上。（全文完）