兒子的側臉怎麼長的？一點都沒隨了孫家塌鼻子、小眼睛、略微齙牙的基因，老天爺是他們家親戚嗎？在顏值可以當飯吃的時代，給了他一個有顏值還有實力的兒子。

像Jerry，那哥兒們帥，從年輕帥到中年，有什麼用？來溫哥華後一直沒幹過正經工作，十幾年前做過貸款 經紀，後來好像還給人清洗屋頂，看樣子越混越差。沒事業的男人身上沒那股子自信的氣場，空長一米八幾。沒錢就沒氣勢，眼神閃爍，前言不搭後語，那點子帥不但沒加分，反倒是皮相不可靠的負面典型。他小時候可能就像兒子這麼帥吧。還別說，好看的男人和好看的女人一樣，長得都有點像。

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孫昌建追溫哥華被殺富豪苑剛私生子打官司爭家產的新聞進展，追得有些走火入魔，夢到不知道什麼人凶神惡煞一般來搶他兒子，說兒子不是他的種，要回去認祖歸宗。說他孫家，怎麼可能生出來這麼俊秀聰明的孩子。噩夢驚魂，醒來後夢裡的對話、場景歷歷在目，比現實還要真實。

一整天，他總是沒來由地想起夢裡的撕扯，腦子裡反覆回想起那幾句話，他心神不寧到幾乎喝不下水、吃不下飯的地步。他本來想當個笑話說給江燕聽，說出來也許心裡就不堵得慌，兩三天都沒找到合適的機會。他睡得早，江燕睡得遲，就是一起在床上，也是各自在各自的被窩裡，玩各自的手機。他煩悶了幾天，也就不想說了。

孫昌建被這個噩夢折騰得好多天睡不好覺。中年人了，連續很多天睡不好覺，就渾身不舒服，心情就灰暗。他回憶起他姊感嘆英杰生出來時快八斤，皮膚飽滿、五官飽滿，江燕回國那天坐的胎，到生下來那天明明還未足月，可這孩子乍看乍不像早出生了三周。（六）