假如生活欺騙了你（全文完）

站在高崗上，迎面是風，四面都是風。雅琴張開雙臂，像是《鐵達尼號》中的女主角羅絲，君臨天下，世界的王。

「往下看，他就在那裡。」他說。一天之前，他跟蹤了他，知曉他雷打不動每周一次的例行登山晨練，趁其不備，把他推到了懸崖之下。

結果了他，再來處理她。

「什麼？你說什麼？」她說。起風了，山上的風太凜冽、太狂野了，她聽不清他所說的話。

「沒什麼。你快樂嗎？」沒由頭的，他忽然發問，問她。

「什麼？你說什麼？」她的問話蕩漾起來回聲，打破了山谷的靜宜，只是一瞬間，一切都恢復了平靜。

「我希望你是快樂的，因為他就在下面，你們可以永遠在一起了。」他喃喃自語：「不管你們是否快樂，我很快樂。」為了這一瞬間的快樂，他得處心積慮地策劃多久？也許只是一個念頭。

前妻背叛了他，他厭女；男友拋棄了他，他厭男。現在他厭人，討厭所有的人，是由於世界待他涼薄？

他回到家中，已經夜半時分，可是竟然還覺察不到累，索性打開電腦，根據歷史記錄，進入一個熟悉的網站，點擊鍵盤搭訕上最初相遇的第一個人，無論性別、種族：「你好，本人名叫派崔克，男，國籍美國，五十歲，身高六英尺，體重一百八十五磅，黃褐色頭髮、藍綠色眼睛。曾經被愛傷透了心，只為一個破碎的心，找尋一個溫柔的安放之處。」

與此同時，他貼上鬍鬚，通過變聲軟體傳送的誦讀聲音顯得含情脈脈、溫柔款款。畫面中的聲音和文字自動轉換成為十幾種語言，彷佛在池塘中拋撒下的魚餌，散落在網路的一池碧波，蕩漾、徜徉。（全文完）