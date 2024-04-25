圖／薛慧瑩

Jerry是他國內一個朋友的朋友，他們從曼省搬到溫哥華，在這裡買了房子後第一個請的就是他。一是感謝他推薦了房產經紀，二是多謝剛去溫哥華的頭一個月，多虧了早登陸一年的Jerry開著車子，帶他們辦事採購，幫了不少忙，他和Jerry挺談得來。

以前，他每次從國內過來，都請Jerry一家人來家裡聚一聚。他們一家人在Jerry家裡，過了在異國他鄉第一個有烤火雞的聖誕節 。後來，江燕和Jerry老婆還成了閨蜜，關係好到能帶著孩子去他們家留宿。

這幾年，她好像沒提起他們夫妻倆了。當候鳥的後幾年，每次過來待個把月，江燕都說約不到他們吃飯，時間不合適，不知不覺好幾年沒見過面，也就淡忘了。

他驚喜地上去拍他的肩膀，Jerry嚇了一跳，本來談笑風生的臉僵僵的，找不到話題聊的樣子。孫昌建是生意場上混過的，熱情洋溢地廣交朋友早就變成了他與生俱來的性格和風格。他只當沒看到對方的表情，親熱地拍拍Jerry的肩說：好久沒見了，哪天有空，來我們家吃個便飯，咱哥倆喝兩杯。

Jerry的表情有點不太自然，說他最近瞎忙，又說以後再說。不等孫昌建把全套寒暄說完，他突然想起來似地說要去接孩子，回頭再聊。孫昌建心裡有點不舒服，吃晚飯的時候給江燕說：「Jerry那個人乍那樣了，我請他有空來家裡坐坐，他不鹹不淡地說再說吧。我問他電話號碼是不是換了，他說回頭發給我，這都半天了，也沒發過來。這人怎麼這樣？以前挺豪爽的一個人，現在變得這麼磨嘰，不像個男人。」

江燕抬眼看了看他，遲疑地說：「哦，可能這些年他越混越差，就越不想和人接觸吧！誰知道呢？」她誇張地伸長脖子看一圈，問：「悅悅說要回來吃晚飯的，怎麼到現在還不回來？」

「我怎麼知道，這丫頭又不告訴我。」

孫昌建看看身邊的兒子，乖小子正專心致志地啃雞翅。女兒癡肥還脾氣壞，幸虧兒子性格好又爭氣，是他最大的安慰。特別是側臉，稜角分明又俊朗妥貼，好多女孩子的媽媽看到他，就誇他兒子長得帥、學習好，還有禮貌。孫昌建不由得又看幾眼寶貝兒子，心裡突然一激靈。他想起Jerry的剪影，眉眼之間，特別是側面，怎麼和兒子那麼像呢？興許，好看的男人都是山巒起伏、清秀氤氳那種。

「感恩節請Jerry一家人來吃飯吧？」鬼使神差的，孫昌建突然說。江燕的眼珠子瞬間變了色：「你怎麼突然說這個？都好多年沒來往了。感恩節說不定英杰學校家長們會組織什麼活動，咱們要多和家長們來往，其他沒什麼用的人少聯繫。」她說得有點急，臉蛋都紅了，舌頭有點打捲。

孫昌建沒多想，他只是出於一個北方人注重社會關係的本能，當初人家幫過他不少，這個情分不能忘。再說，移民 溫哥華七、八年了，他沒遇到幾個能深交的朋友。Jerry那個人挺不錯的，邀請他們來吃飯，表示他這個人講義氣、重情義，原本也不過隨口說說，無可無不可的。他不喜歡江燕的口氣，這個女人越來越強勢。但他不想輕易挑事兒，於是，他用眼睛剜了一下江燕，沉了臉沒說話。

江燕兀自嘮叨：「我忙著呢，哪裡有時間買菜、做菜招待人，別瞎搞事。」孫昌建不耐煩日益跋扈的嘴臉，回了一句：「這是我搞事還是你在搞事？」江燕這才看到他的臉色不善，像是真的動了氣。她的嘴巴張了張，低著頭默默扒拉碗裡最後的幾粒米飯，扒拉不到嘴裡還動了氣，呼啦一下立起身就走了。

年紀大了，晚上總要起一次兩次夜。孫昌建在百葉窗透出的月色裡，摸到洗手間的門，馬桶上突然有人嗡著嗓子說：「我在呢，等一下。」他想不到黑咕隆咚的還有人在馬桶上坐著，渾身的瞌睡蟲頓時掉光，差點尿了褲子。他吼一句：「幹麼不開燈？」

孫昌建這個年紀，受點驚嚇再也睡不著了。躺在床上等不到鬧鐘響，就躺得心臟有些不舒服。他煩躁地把被子踢到腳那頭，故意弄出點聲音地穿好衣服，起床下樓去弄早飯。這幾年，他習慣了早起給爺倆弄早飯吃完，天不亮就出門去球場訓練。他不僅是司機，還要觀察兒子的進步，記錄他需要解決的技術問題，注意觀察教練的臉色，判斷上課的效果。半個小時的私教課後，孫英杰一個人練習，送孩子上學的路上，他給兒子復盤當天訓練的要點、失誤和他旁聽的體會。

自從退休 來溫哥華長住，陪伴兒子的他再次走上了人生巔峰。全國冠軍的爸爸，整個加拿大有幾個人？他和兒子從零開始，從比賽場上的冷板凳坐到現在的俱樂部明星隊員C位，兒子的努力固然重要，沒有他長年五點起床接送陪，要不是他賣掉國內兩套房子都要請最好的教練一周三次私教課，僅僅憑孩子那點興趣愛好，是支撐不到今天的。

體育和藝術一樣，誰都可以玩，誰都想試試。想依靠勤學苦練就能出成績，那也太天真了。文體的欺騙性就在這裡，沒學過的人看著老師教練拿起來就玩，以為沒多高深的，在內行眼裡，一招一式可透著水平高低。想遇到好教練，單靠運氣可不夠，真正的好教練要挑學生。（三）