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逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

假如生活欺騙了你（八）

孫彤

這個男人所說的一切資訊契合，只有她和他才知曉的聯絡暗號，她半信半疑跟著他走。當時，他引領著這個女人，登上了這片區域的制高點，只有這裡才能一覽眾山小，無限風光在險峰。

一邊是怪石嶙峋的懸崖，一邊是松木蒼翠的峽谷。如果恰逢春季登山，還會觀賞到難得一見的瀑布，那是山上冬日的積雪融化，順著山石流淌下來。

「你喜歡冒險嗎？」路途之中，他問她。

「是的，我喜歡，我曾經在歐洲待過很長時間，到過世界上不同的國家旅遊。」她說：「我喜歡探索任何未知的景色。」

也許，還有未知的人。他想到，沒有說出口。無論是派崔克，還是他，對於她來說，就是一個未知的人。她如果知道，應該後悔這一次的探索。

「你相信素未謀面的人嗎？為什麼？」他盡量用最簡單的用語來表達自己的意圖，她的英文不夠好。

雖然交流不甚通暢，她完全明瞭他的問話。她笑了，有些釋然，壞人和騙子是不會以此詢問，雖然他們只是一味地宣揚信任。她直言不諱，她的信任不是輕而易舉的，派崔克的姓名、地址以及證件上的所有資訊，她都記錄在案並做了備份。

「派崔克是退役軍人，為國家而戰，保衛世界和平之人。這樣的人，怎麼會是壞人？」她言之確鑿。

對於她執拗的天真，他幾乎要同情了。退伍軍人的背景也許不假，有犯罪前科也是真實的。那個派崔克曾因攻擊輕罪被判緩刑，他就是被攻擊的那一方。再說，如果徹頭徹尾都是虛構的呢？從起初到結尾。她的所有的防備不過是想像中的防備，不堪一擊。他已經不想和她囉嗦了。（八）

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