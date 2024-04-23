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最後一名溺水者（一○）

草白

「我想去那個地方，你帶我去。」叔叔停下腳步，回頭望著她。

「應該就在附近。你還是，帶我去看看吧。」可他不僅說不出那地方的名字，也無法準確描述它的地理特徵。

「就一個湖，在庫區裡面。知道的人不多，比較隱蔽。」叔叔回憶道。

他們離開村莊，車子繞樹木和湖面行駛，共享單車停放在畫線區域，白鷺在濕地上空展露優美的身姿。無人機的嗡嗡聲從頭頂傳來，讓她微微耳鳴。兜了好幾圈，怎麼也找不到叔叔所說的湖泊。

「還記得那眼泉水嗎？」叔叔問她，「找到它，湖就在附近。」

她茫然地點頭，又搖頭。已然模糊的記憶王國裡有不少這樣的地方，當徒步中感到疲憊，她也會去那種地方掬水洗臉，休憩片刻後再重整旗鼓，但從沒喝過其中的水。無論它們多麼甘甜、清冽，她從沒有飲用的慾望。

在無名的泉水邊，她弄丟過一枚用搜集來的紅珠子串聯成的戒指，美輪美奐，像七層寶塔。從此，她對那種地方都懷著莫名的戒備，不敢逗留太久。

「以前，你爸爸，經常去那裡裝水。據說，那泉水，有特殊功能。」叔叔不經意間吐露出的話讓她吃驚不已，沒想到父親也曾熱心搜集這些。

「能有什麼特殊功能？還能包治百病不成？想多了吧。」她撇撇嘴，很不以為然。

「我們也不相信啊。可你媽信。」叔叔低聲說，目光仍在窗外某處坡地巡視。那個湖，到底隱於何處？

「到底怎麼回事啊！」她狐疑地望著他。

「就是你媽讓他去，去那裡裝水。」叔叔繼續說，「水是好的，從桶裡倒出來，總有股塑料味。」（一○）

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