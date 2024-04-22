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神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

最後一名溺水者（九）

草白

從蒙城騎車前往那裡要兩個多小時，如遇寒冷天氣、逆風而行，還不知何時能抵達。夏天更是汗流浹背，慢如蝸牛，遇上爆胎、掉鏈子，愈發雪上加霜了。

此刻，通往水庫的道路兩旁綠樹成蔭，齊整而威嚴，不時出現觀景台、打卡點，儼然是個新開發的旅遊景區。更有造型別致的公共建築、別有意味的雕塑群，開闊的綠地，民宿、餐館、遊樂場也輪番上演。一路上都是相似的風景，批量生產，要多少有多少。

「大變樣了啊。造得可真漂亮啊。不錯啊。」一路上，叔叔一反常態，不住誇讚道，目光隨風景貪婪地移動，不肯放過任何細節。

「到處都一樣，有什麼好看的……」她輕聲嘀咕道。舊地重遊，風景卻是新的，到處都在造新玩意兒。沒有坡路和窄路，都是寬闊的平地，一眼望不到邊。

老中醫不在村子裡。前幾天，他爬梯子取七星斗裡的藥材時，不小心摔成骨裂，被子女接到城裡去照顧了。熱心村人建議他們去鄰村找另一位中醫師，去那裡的病人也很多，也需要排隊。現在很多村子都在搞傳統文化，老中醫、非遺傳承人、老手藝人等都成了香餑餑。

叔叔搖頭，難掩失望之情，「我就是來找他的。如今他自身難保，那就算了吧。」

「還是去試試吧，既然來了。」那人說。

她本應說服叔叔去鄰村看一眼，但她什麼也沒說。她懷疑叔叔來此地另有緣由，看病只是個幌子。他們在陌生的村街上閒蕩，走走停停，漫無目的。她跟在叔叔身後，他的身體縮小了，像一朵花，慢慢枯萎，花瓣耷拉下來，枝葉也開始皺縮。走起路來，一高一低、一左一右，總是找不到那個支點。（九）

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