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魯卡（一八）

顧艷

魯卡對差生，時常會流露出不耐煩的情緒。有次某個男生來找他，說自己不會寫論文，讓老師給出論文題目、列大綱。魯卡一聽就火了，脫口而出道：「你做論文，還是我做論文？你給我滾回去，好好想想吧！」

後來，因為一個「滾」字，魯卡被這學生告到系主任那裡。魯卡的同事和搭檔汪小吉知道後，幸災樂禍地趁機把這事兒告訴了其他同事們。也許，這是她長期受魯卡的壓制和不尊重，所表現出來的一次報復行為。後來系裡的不少同事對魯卡向學生爆粗口，多有微詞。

期末，學生們給魯卡老師的評分很低，那個學生直接就把魯卡罵他「滾回去」的話，寫進了給老師的評語裡，讓魯卡非常懊惱。那天他回家後，到後院給一行綠樅樹剪枝，腳下忽然絆到一條黑狗。不知是誰家的狗，牠在樹叢下打瞌睡，也許正夢見幾匹馬在沼澤地裡追牠，就被魯卡驚醒了。

黑狗面對魯卡這個陌生人，茫然四顧。一會兒，牠開始狂吠，魯卡找了一根樹枝抽牠，把心裡的窩曩氣都撒在牠身上了，然後三腳兩步地回家去喝水、拉尿。待他回來時，黑狗已跑得無影無蹤。他後悔剛才對黑狗的粗暴動作，心存僥倖地想，幸好誰也沒看見。

然而，偏偏被安妮老師看見了。自然安妮老師比理查德含蓄多了，根本不會當面指責魯卡，但心裡肯定會有些看法。因為她是那麼愛小動物，無論是家養的，還是流浪的貓狗，她都容不得別人對牠們的侵犯。此時，她朝著魯卡一邊打招呼，一邊走過來。她是來和魯卡閒聊的。她告訴魯卡，已經帶兒子小恩去看過醫生了，還配了藥。（一八）

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