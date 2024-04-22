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神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

假如生活欺騙了你（六）

孫彤

高地沙漠和林海雪松，造就僅僅在於海拔與溫度的差異。就如一個人的兩面性，良善與凶悍可以共存，只在於外界激發出哪一面。

戰爭是為了和平，還是和平衍生了戰爭？這麼想，讓他疲乏，也只有這麼想著，才讓他忘卻了疲乏。手機沒有信號，只剩下鐘錶的功能。還好，他攜帶著對講機，笨重的對講機中傳來噪音一般的聲響：「你負責的區域發現什麼異常情況嗎？」

已經快要七點鐘了，要加緊步伐。如果趕不上最後一班纜車，自己今晚就要露營在山上了。

接到孟凡來自英國的報警之後，當地警局根據雅琴最後的消失地點，進行大規模搜尋行動。星羅棋布的員警與志願者，在位於棕櫚泉市的達聖哈辛托山不同區域分頭搜尋。有著野外搜尋經驗的他，負責的這一段正是最為偏僻、最為險阻的一段。

「沒有，一切正常。」他回答道。兜兜轉轉終於登上了懸崖之上，他似乎是戀戀不捨，朝著懸崖之下，沉默或者是默哀了許久。

一個月之前，他曾經涉足這個地方，精確的地點，幾乎分毫不差。不是以搜尋志願者的身分，只是一名普通的登山探險者。與他一起的，還有她。

他了解戰爭、了解死亡，但不了解女人，現在也更無興趣去了解。這個女人，萬里迢迢奔赴、深情款款信任，只是為了愛？愛，他是曾經有過的。他愛國、愛家，更愛他的她。

他為了美國的尊嚴去打仗，卻為此失去了自己做為男人的尊嚴。不，你想錯了，不是你認為的身體上的，而是精神上的。

那一年服兵役中，千方百計爭取到休假，是為了定情紀念日的慶祝，一個驚喜，給他的妻子，卻是很意外地給了她一個驚嚇。（六）

棕櫚泉

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