圖／123RF

可是，沒有等到寒假，姥姥卻走了，變成了雲，飄在天空。

姥姥過世後，她更加沉默，彷彿一夜間就長大了，她的童年結束了。

如果說別人的童年像一隻彩色的蝴蝶，美麗輕盈。那麼她的童年卻如一只空空蕩蕩的鉛筆盒，蒼白寂寞，盒子裡面只有姥姥和她。如今姥姥走了，盒子裡就只留下了她一個人。

她是孤單的。

那年寒假幾乎天天都是陰雲密布，漫天風雪。她照例每天都要出去看灰暗的天空，還有布滿天空的黑雲。她祈禱滿天連成一體的黑色雲團變成一朵朵輕薄的淡雲，這樣她就可以分清哪一片雲是姥姥。

有一天，太陽出來了，雲開霧散，藍的、透明的如綢緞般的天空上卻竟然沒有一絲雲。她的心裡又非常悲傷，不知道藏著姥姥的那片雲飄去了哪裡。

開學前一天，終於出現了她最渴望的天空，碧藍清澈，飄著一片一片的雲朵，閒散而隨興。她找啊、找啊，定睛在一片又一片的雲上，仔細端詳了很久、很久。然後認定其中的一片雲就是姥姥。她一直追逐著那片雲，渴望它化成雨，落在自己身上。但那時依舊是冬天，有雪不下雨的季節。

從那天起，她一直等待雨季的到來。

3

螞蚱叫了，春天如約而來。

她記得姨姥姥過世後的那年，她踩死了一隻螞蚱。那天風很大，她和姥姥在院子裡剝花生，姥姥說的每一句話她都記得。那天，下了春天的第一場雨。今年螞蚱叫了有一段日子了，可是一直沒有下雨。她急切地期待著下雨，期待著與化雲成雨的姥姥相見。她要告訴姥姥，自己非常小心翼翼地走路，沒有踩死一隻螞蚱。

每天課間休息時間，她都出去看天空，追逐著天空之上的雲朵，端詳著它們飄浮、舒展、變換、聚集、分離，再聚合。柳樹開始發芽、吐綠，最後光禿禿的枝條全身染上鮮嫩的綠，被春風溫柔地吹拂。每個周末的午後，她雷打不動地站在同一棵柳樹下，盯著柳樹之上的同一片天空，等待著雲片飄過。然後鎖定一片雲，追蹤著它，幻想著那片雲就是姥姥。她相信姥姥一定在天上看著她。但是她並不僅僅滿足於此，因為她也想看見姥姥。更何況她有一肚子的話憋在心裡，她想告訴姥姥，期末考試她得了全班第一名。

她一直在等待下雨、等待看見姥姥。從四月到五月，再從五月到六月，直至七月，放了暑假，也始終沒有等來那年的第一場雨。後來聽人說，那年遭遇百年旱災。

她傷心極了，猜想姥姥一定是不願意讓自己看見她，故意躲起來了。她把姥姥雲的故事講給同學們聽，她們都笑她，甚至有人揶揄地說她癡，竟然相信這些迷信。於是，她越發傷心，從此不再對任何人講關於雲和姥姥的故事，只是依舊日日出去，望天、追雲、等雨、想姥姥。

等啊、盼啊，雨卻始終未來。

一天晚上，她夢見了姥姥，姥姥一如從前地把她摟在懷裡。自從去年初秋回城讀書後，再沒有人摟抱過自己。媽媽整天摟著弟弟，爸爸也是一有時間就把弟弟扛在肩上。姥姥的懷抱真舒服、真暖和。她偎在姥姥懷裡，埋怨姥姥怎麼才來看她，她急著想告訴姥姥她得了第一名。姥姥笑呵呵地看著她，眼神慈愛，摸摸她的頭，不說話，似乎早已知道、胸有成竹的表情。

奇妙的是，她竟然知道自己是在做夢，而且非常清楚要做自己想要做的夢。她問姥姥：你說你會變成一片雲，在天上看著我。如果我想看見你，你一定要變成雨落在我身上，可是你什麼時候變成雨呢？姥姥未發一語，含笑而去。她大叫一聲「姥姥」，夢醒了。

第二天是個周末，風和日麗，不會下雨的天氣。但她還是照舊出門，過了一條斜著的小巷，穿過學校大操場，在那棵她認定可以看見姥姥的柳樹下躺下來，盯著柳樹之上的那片天空。陽光從柳葉縫隙間灑下來，晃了她的眼。她把眼睛移到柳樹前方。那裡的天空很大，無邊無際。她睜大眼睛，天空是圓方形的。她瞇縫起眼睛，眼睛一點一點地縮小，天空也一分一分地變化，不是越來越小，而是越來越遙遠。她把眼睛瞇成了一條縫，天空便變成了遠方一條藍色的線。最後她閉上眼睛，天空即刻一團漆黑。

一直以為天空既遼闊又神祕，現在想來，天空再遼闊、再神祕，也走不出她的眼睛。原來自己的眼睛才是最神奇的呀！如此一想，她便開心起來。但轉念又一想，還是看不見姥姥呀，便又沮喪了。

就這樣，忽而開心、忽而沮喪。白雲在天上飄，夏季的風兒吹過。

她靜靜地躺著、靜靜地尋找著，想從中找出一片最溫柔、最慈祥、最和善、最好看的雲，那一定就是姥姥了。可是那天很奇怪，她發現雲的形狀既奇形怪狀，又變化多端，甚至有些看起來猙獰可怖。沒有一片雲像姥姥。

於是她閉上眼睛，任憑思緒飛揚。思緒飄啊飄，猶如天空中飄著的雲。然後她覺得自己也飛上了天，變成了一片雲，與其他雲親密無間擠靠在一起。離她最近的那片雲就是姥姥，她甚至感覺到了姥姥呼出的熱氣，還有姥姥粗糙的手掌心的溫度。

當她睜開眼睛時，夢幻消失了。天上依舊是一朵一朵的白雲，在飄。

從此往後，她不再在天上尋找等待姥姥雲了。

每逢想姥姥了，她便來到這棵柳樹下，躺平，閉上眼睛。姥姥便會化作雲朵，來到她的心裡……（下）