從此，魯卡打消了找女老師的念頭，也沒再遇上合適的可以談談的對象。他空下來就會想起夏青萍，想起他們在一起的日子。有時也會為自己的壞脾氣後悔，可後悔也沒用。他知道自己沒有女人緣，談著、談著，就分道揚鑣了。理查德對他的數落，不無道理。他明白自己只適合與女人做朋友，而不是女朋友。

在美國不少拿到文科博士學位的海外遊子，日子過得並不光鮮。如果延期兩年畢業不算太辛酸的話，那麼畢業後找教職時的那份焦慮，不是親身經歷，根本無法體驗內心的酸甜苦辣。六年後，「非升即走」的原則，讓多少不能晉升終身教職的人黯然神傷啊！

一想到這些，魯卡就惶惶不安。晚上他躺在床上，翻來覆去睡不著。假如自己六年後評不上終身教職，被掃地出門了，該怎麼辦？現實世界是殘酷的。魯卡頂替前任的這個助理教授位置，就是因為前任沒有通過終身教職評審，遭遇淘汰出局。

凌晨四點多，魯卡睡著了。睡夢裡，他做了亂七八糟的夢，但有一個情節特別清楚：他划著一條小船，太陽正在落山，夕陽美極了。他開心地放聲歌唱，忽然狂風乍起，船翻了，他掉進了河裡。

從床上「砰」一下彈跳起來，魯卡醒了。他想，怎麼會做一個翻船的夢？莫非他的中期評審將遭遇翻船？再一想，這不過是個夢而已，心裡便踏實多了。

8

春假結束，魯卡就進入輔導學生寫畢業論文的階段了。寫什麼、怎麼寫，每天都有一撥又一撥學生來問東問西。有些聰明的學生，拿著論文大綱來討論。有些不用功的學生，心裡沒譜，根本不知道寫什麼。（一七）