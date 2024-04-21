假如生活欺騙了你（五）

準時趕上洛杉磯 聯合車站駛往棕櫚泉 方向的火車班車，忐忑的心漸漸平復了。既來之則安之，她自認為一切規劃得都天衣無縫，盡在掌握中。

棕櫚樹影中，列車懷抱著她，正緩緩駛向一段不可預知的旅程。

之三：他和他

十分鐘，只要十分鐘，行進在懸崖之中的兩個半英里，就能夠載著你從熱浪滾滾的炙熱沙漠，上升至陰風陣陣的荒野高地，就能夠把你從塵土飄揚的土地，帶到雲霧繚繞的山頂。

山上，一片荒無人煙的原始山野；山下，到處是標誌著現代科技的發電大風車。

棕櫚泉這個城市的網紅打卡之處，是那輛空中旋轉纜車，坐落在奇諾峽谷之上，號稱是世界最大的高空纜車。類似一架直升機的外形，盤旋在懸崖峭壁之間，快速地垂直上升，且可以三百六十度旋轉。

如果不藉助空中纜車，依靠腳步攀登到山頂，則需要花費一天或者更多的時間。

這是第幾次攀登到達聖哈辛托山頂，連他自己都數不清了。他就生活在這個城市中，這裡的一草一木都熟識，就像是熟悉自己臉上茂盛的毛髮一樣。

生於斯，長於斯，人生也駐紮於斯。原本他有許多機會逃離這個城市，但是他最終選擇了駐守。是為了守護棕櫚樹？不是，熱帶氣候標誌性的樹木，加州 隨處可見，平平無奇。是為了守護溫泉？天然礦物的溫泉，算不得繁多，只是點點落落。

他守護的，是自己的心，和心中的祕密。

一陣轟鳴聲在天空響起，抬眼望去，纜車像是一隻巨型鐵鳥，飛躍在山與山之間。這個堪稱世界第八大奇蹟之處，能夠發生奇蹟嗎？他一步一步沿著小徑攀爬，自然保護區的荒野上是迥然不同的風景。（五）