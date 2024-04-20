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中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

最後一名溺水者（七）

草白

鏡面似的CT片被他攥在手裡，看了又看，好像在其中尋找那個最終的答案。

黑炭？染黑的水？她腦海裡浮現出那種黑乎乎、髒兮兮的東西，一個人究竟做了什麼，胸腔裡會盡是那玩意兒？她想起湖底的淤泥。每年夏天，當河水被太陽曬乾，就會出現淤泥。它們烏黑、發亮，像是黑夜的沉澱物。

「你能陪我去一趟石馬村嗎？」他忽然放低身子湊過來，嘴裡那股怪氣味也隨之撲面而來。「那村裡有個老中醫，據說很靈。」他詭異地一笑，隨即補充道：「不要告訴你媽。」

「石馬村？」她好似聽到自己不懂的語言，表情瞬間收斂住。

「我不甘心，我還不想死。我要活下去……」他神情激動，顴部發紅，宛如死灰復燃。

自那件事情發生後，她再也沒有去過那裡。連那個方向發生的事，都不願意多想。她有個高中同學就是那個村裡的，當年結婚力邀她回去做伴娘，也被她婉拒了。

現在，終於到了那一天。

第二天一早，廖青在房間收拾行李時，鄭素雲推門進來，手術後的眼神似有些咄咄逼人。她主動提到廖向明，廖青笑了笑，沒接話。

「我警告你啊，別去管他的事。連他的老婆、孩子都不管，你管這些做什麼？」叔叔在外遊蕩那幾年，潑辣的嬸嬸乾脆單方面宣布離婚，找了個男人幫自己養小孩。叔叔回來後，自然沒臉去找他們。

「我怎麼會去找他呢？您想多了。」廖青嘴上這麼說，心裡卻早已做了決定。

那天上午，她將車開出小區大門，拐到大路上，逕直往省道上開。她甚至沒有留意後視鏡裡母親的揮手。去橫塘的路好似藏在輪胎底下，無須導航，輕車熟路。（七）

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