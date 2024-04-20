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中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

魯卡（一六）

顧艷

這天晚上，他們吃了韓國餐館裡的鐵板牛肉、豬肉蘿蔔湯，還有海鮮豆腐煲，東拉西扯地聊了小鎮近兩年發生的故事。別看莫娜小小年紀，卻是個管家婆。鎮子裡，一些小道消息和八卦，她比魯卡知道得多。這和她在藍嶺酒吧工作有些關係，畢竟酒後吐真言，來酒吧喝酒的大多數是小鎮居民。

從韓國餐館出來，夜晚沉沉地籠罩在小鎮古老的石板路上。四周空氣裡，瀰漫著野醋栗叢的濃郁氣味。頭頂上，星星忽閃忽閃地滑入自己的位置。莫娜騎上她的棗紅馬，快馬加鞭地走了。

望著她遠去的背影，魯卡覺得自己很可憐，也很孤獨。因為在這個小鎮裡，他沒有家人，也沒有親戚，彷彿是個要飯的叫花子，總是找這個朋友，或那個朋友來約飯聊天，打發他寂寞的日子。

想起從前擁有女朋友的時光，魯卡常說：「我愛你！我願意為你做任何事情。」可實際上，他根本做不到，啥都做不到。有一次，他和夏青萍準備出門，連等待都做不到。出門前，夏青萍把頭髮梳順暢，鬆鬆地別在頭頂，並挑了一條黑呢連衣裙，想配一雙白色高跟鞋，但轉來轉去找不著，。魯卡發火道：「再不走，我走了。」說完，就管自己走了。

如今，夏青萍老早遠走高飛了。魯卡想在小鎮裡找一個對象，簡直比登天還難。凡是到小鎮來工作的，拖家帶口不成問題。如果是單身，基本待不住，除非是被終身教職這樣的鐵飯碗所吸引。雖然，在學校裡單身女老師和單身男老師也有那麼幾個。曾經有好心同事促合，但人家女老師看不上他，不給他約會的機會。（一六）

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