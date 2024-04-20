假如生活欺騙了你（四）

之前的那個史蒂夫，只聞其聲不見其人，而這個派崔克沒多久就見到真人了。他通過網路和她進行視頻通話的時候，本人是和圖片頭像一模一樣的，連美圖也沒有修，彎曲的鬍鬚和臉上的瘢痕都一目瞭然。

派崔克解釋說，那個瘢痕來自於戰場。他曾經是一名軍人，伊拉克戰爭中的士兵，是恐怖分子爆炸中飛濺的彈片所擦傷。「就差一步，我就會葬身火海。」派崔克說，「我的一個戰友就因此犧牲了。」可他語氣是如此平淡，就像是講述一個不相關的電影片段。

雅琴還是被帶入了這個電影畫面，她不由自主想起了曾經看過關於戰爭題材的影片《黑鷹墜落》，那麼悲慘與悲壯，還有據說是還原真實事件的電影《孤獨的倖存者》。她不知道美國人拍攝這樣電影的目的，難道說只是為了展示真實的戰爭而反戰？

派崔克告訴雅琴，《孤獨的倖存者》中犧牲的美國士兵，還曾經交往一名來自中國的女友，後來無故失聯了。多年之後，以為受騙的女友在電影的紀念名單中看到了昔日男友的名字，才恍然大悟發生的一切。

此典故雅琴是有所風聞的，曾經是交友網站上的一個傳奇，傳播得沸沸揚揚。就此，她信任了他。

關於伊拉克戰爭，雅琴覺得距離自己是如此遙遠，只是在電影中看過的畫面。而如今，這個畫面與自己竟然發生了關聯。就如棕櫚泉，一個不知名的南加州 小城，也會在某一天，成為自己心之所往之地。

之前在飛往洛杉磯 的飛機上，雅琴還懷著一個翹課生的心情，洋洋得意又惴惴不安。（四）