最後一名溺水者（六）

叔叔打開角落裡的壁燈，節能燈管的亮光照在板壁上，照見幾行歪歪扭扭的字體，隱約可見「橫塘……蒙城……中國」等字樣。還是父親當年手把手教她寫的。沒想到它們還留在上面，字體吸了水分和塵埃，顯得輕飄、恍惚。她的目光再次掃過它們，默數著其中的筆畫，心底一陣戰慄。

「醫生說我，沒幾天好活了，我總是……總是不能完全相信……不相信一個人會……會那麼容易死去。活生生的一個人啊，怎麼可能突然就死了呢，沒一點知覺，這怎麼可能呢……」叔叔的聲音很像話劇演員於暝暗空間裡的獨白，自說自話，沒有疑問，不求解答。

而節能燈光所照的那幾行字，好似一個人行走半生的註腳。當年，他莫名其妙地消失無蹤，連家人也蒙在鼓裡，遍尋不著。幾年後，又若無其事地回來，好像只是去街上溜達一圈，什麼事也沒發生。

「你幫我看看，那上面到底寫了什麼？」從床頭堆積的物品中，叔叔抽出那張挺刮的CT片讓她看，好像她是醫生，看得懂這些。

廖青走到刺亮的白光下，裝模作樣地將片子舉高，照出一些灰色的黑色陰影。陰影在燈光下顯示出分明的輪廓，好似自然界中的高山、峽谷、湖泊在黑暗中的照影──她當然知道病灶就隱藏在這些陰影裡，即使很小很小的一片，也足以致命。可她嘴裡卻說：「你老想著醫生的話做什麼？不要去想它，徹底忘了它，當它不存在就好了啊……」她不知道自己怎麼會說出這種話，語氣仿若當年的叔叔。

「醫生說我的肺像燒焦的木炭，沒一點水分和彈性了。如果拿出來放在臉盆裡洗洗，大概整盆水都會被染黑的……」（六）