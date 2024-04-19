春假來臨了，魯卡就想出門去逛逛。然而，一個人形單影隻，也不是滋味。他忽然想起了藍嶺酒吧的莫娜，想起上次與理查德鬧彆扭，是她騎著馬把他送回了家。那份感恩，他還沒有回報，但用什麼藉口找她出來呢？魯卡想來想去，還是覺得跟她學騎馬比較自然，於是發短信道：「莫娜你好！我想跟你學騎馬，不知可否？」

「可以。」莫娜回信道。

「今天晚上，我想和你聊聊，順便請你到韓國餐館吃飯怎麼樣？」

「好吧！」

「七點，韓國餐館，不見不散。」

「不見不散。」

魯卡沒想到，這麼順利就約上了莫娜。莫娜，一個十八歲的內蒙古女孩，在美國待了十一年，長年累月生活在小鎮，雖然還隨父母保持著蒙古的一些生活方式，但實際上已是一個美國鄉下女孩了。魯卡喜歡她的單純，也喜歡她性格中有著蒙古人的豪爽。

他們如約來到韓國餐館。莫娜穿著牛仔褲和紅色T恤，仍然是騎馬而來。她見到魯卡興奮地說：「我本來開車，但為了你，我還是騎馬來的。」魯卡聽得心裡熱呼呼：「你是蒙古人，馬背上的民族，怎麼能不騎馬呢？」

魯卡沒去過內蒙古，對蒙古人的了解來源於電影和書本。但他嚮往游牧時代，蒙古人趕著他們的馬、牛、羊、駱駝，終年尋找新的牧場。然後在新的牧場裡，安營紮寨，開始一段時間的放牧生活。他們創造出易於搭建、適合居住、易於拆卸、便於運輸的草原上的移動房屋，就是蒙古包。魯卡對蒙古包充滿好奇，想著有朝一日去住幾天。

魯卡學騎馬本來只是個藉口，誰知莫娜就來真的，要求他每周三次跟她學騎馬。魯卡滿口答應。（一五）