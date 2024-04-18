最後一名溺水者（五）

那幾年，家中盡是爛蘋果味，鄭素雲把腐爛的部分剜掉，剩下的給她和姊姊吃。全家都吃，早上、中午、晚上都有蘋果吃。除了蘋果，還有桃子、杏和李。最容易保存的還是蘋果。廖青只要聞到蘋果的氣味就想吐。後來，連蘋果也沒得吃了。

一陣急促的喘息聲將她拉回現實世界。昏暗光線中，浮現叔叔布滿斑點的瘦溜臉龐、深深的鼻唇溝、凹陷的雙唇。廖青看到兩張臉龐慢慢聚攏疊合在一起，恍惚難辨，暗自驚嘆道，不愧是兄弟，兩個人實在太像了。

「我就知道你會來的……」廖向明沒頭沒腦地說了句。

她下意識地點頭，眼神在茶湯上停駐片刻，快速移開了。她聽見隔壁房間傳來聲響，很怕母親忽然出現在眼前。從前，她與父親、叔叔在一起時，總習慣性地避開母親視線。她很小就知道，他們玩的那些是母親不感興趣和竭力阻止的。

「這屋裡可真冷啊。」她環顧四周，不由學著母親的語氣嘆息道。叔叔仍倚靠在木柱上，喘氣聲很重，好像他的肺在超負荷工作，隨時可能宣布罷工 。

某一刻，深暗的屋裡好似響起滴水聲──那聲音讓她想起雪後的日子。全家從橫塘搬到蒙城那年，她才十三歲。父親的牌友還留在橫塘，而她在新學校也沒來得及交上朋友，課間活動總是獨來獨往。語文書被男生扔到屋頂瓦楞上，還是叔叔搬了梯子幫她撿回來。他們在雪後的茶園打雪仗、去海邊灘塗抓螃蟹，還去春天的深山裡挖蘭花，幻想挖到名貴品種，一夜暴富。這是他們三個人之間的祕密，從沒有外人參與，母親更是一無所知。

當年，父親從塑料廠辭職半年才告訴母親，而她和叔叔早已知情，一起商量對策，如何應付母親的盤問。（五）