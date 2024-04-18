這些話正常人看來是胡言亂語，但誰能說這不是另一個世界的語言？佛經上說，此身非身，此界非界，此境非境。說的就是他們啊。

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有一天中午吃飯時，母親突然說了一句：老頭子怎麼還不回來吃飯？說的時候，眼睛朝門的方向看。曉鷗愣了一下，說：「他不聽話，感冒了，住醫院打點滴呢。」

父親走了好幾個月了，母親從未提起過他，雖然兩人結婚六十多年，從未分開過。他們曾暗喜，還好母親失智了。現在她這一清醒，可怎麼辦？以後母親還會提到父親，她總不能老說他感冒打點滴吧？

最近向景蘭有點煩，她越來越多地被這個叫曉鷗的女人拉回來。白天只要是醒著，她就不允許自己「神遊」。她聽曉鷗跟小王說：我就看不得媽媽自己在那捲衣角。其實那是自己在「那邊」玩呢。「那邊」多好啊，父親、母親、妹妹、老頭子、老同事、老同學，大家互相串門兒，輪流請客聚會、打麻將。想去哪兒就去哪兒，想誰了就去探望。不像這邊，雖然有人伺候，但走路要靠輪椅，每天吃一模一樣的飯菜，想吃碗餛飩都要看他們的心情，好像多大的恩賜。這跟關在籠子裡的鳥兒有何區別？

又是一個大晴天。上午十點多，小王把向景蘭推到陽台上。太陽底下暖洋洋的，向景蘭昏昏欲睡。小王怕她睡多了，午覺睡不好，大聲說：奶奶你兒子來了。向景蘭猛地睜開眼，問：真的？臉上堆滿笑容。小王說：帶你玩的。你想兒子了？向景蘭臉冷下來：想有什麼用？

小王呆住了，這個問題她問過多次，這是老太太生病以來，第一次完整清晰地回答她！（八）