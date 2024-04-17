假如生活欺騙了你（一）

圖／123RF

之一：她和她

「你有男朋友了嗎？」她問她。

「沒有。」她回答得斬釘截鐵，想要迴避的顯而易見。

「為什麼？大學裡沒有合適的男同學嗎？」她不甘心，再接再厲這個話題。

「男同學不少，可是沒有我看得上的。」她敷衍的語氣，一如既往。

「你，不會是女同吧？」她應該是用玩笑的口氣來否定這個試探，或者是猜測，自己先一步，虛張聲勢地大笑起來。

她哼了一聲，不屑於回答，不知道是針對這個玩笑，還是針對問話的她，心裡卻憤憤地想：「是又怎樣？你能夠全盤接受嗎？」

「無論怎樣，我都愛你。」最近以來，她通常以此做為結束語。

而她卻不情願接這個話茬，哪怕是複讀一次也無。只是想質問道「之前你的愛在哪裡」，始終沒有說出口。

她和她，近年來的交流，不過是在虛擬的網路之上。每一次的例行通話，大同而小異，都是以無聊開始，以無聊結束。她有時候甚至惡毒地想要她消失。

事後，孟凡一直在捫心自問：是不是當初的一念之差，造就了她的消失？

要不是，一個人，又不是一滴水，怎麼就憑空人間蒸發了？而且消失得無影無蹤。

孟凡一直不願意接受這個事實，她細數了日子，七天，整整一周時間。

起初的第一第二天、第三天，她並沒有在意，甚至還覺得平白清靜了許多。她和她距離很遠，千萬里之遙，阻隔著大洋，兩個不同的國度。就像是白天不懂夜的黑，她也不懂得她的任何決定，大到專業的選取、小到服飾的搭配，她總是妄加評論，喋喋不休的話語源源不斷湧來。孟凡想：網路就是如此這般被堵塞了吧？

孟凡還記得兩個人最後一次通話，她還在說：「不要老是穿黑色T恤，皮膚黃，黑色更加顯得沒氣色。」

恰在此時，掉線了，視頻畫面定格在最後的「氣色」上。她半張著嘴，微微皺著眉，其實她說別人，自己才是真的沒氣色：黃黃的寡淡的臉，若隱若現的皺紋，疲憊的神態無法掩飾。

失聯的第三天，孟凡主動地撥打過視頻通話，沒有接通。她鬆了一口氣，竟然有些如釋重負的感覺。似乎是躲過了一次無聊的必修課，老師意外缺席去休假了。

她是出門休假了嗎？孟凡回想了一下，她是有著前科的。三年前有一次，沒有音訊的兩天之後，她突如其來的一個電話，打碎了自己的夢境。

「你知道我現在在哪裡嗎？」她興沖沖問話，不管不問通話人尚在被驚醒的半夢半醒之中，然後自問自答：「我在曼徹斯特機場！快來接機，給你一個驚喜！」

她想要給她一個驚喜，往往是一個驚嚇。兩個人原本是計畫相處一個月的時間，卻因為新冠疫情 的突如其來，不得不延長到了一年。

一年，是孟凡成年之後，和她朝夕相處最長的一段日子。這段時間，沒能夠修復兩人之間的裂痕，反而撕扯得裂痕更加開了。因為兩個人已經獨立生活慣了，任誰也不適應誰，不願，也不想。

再之前，兩個人之間的關係，並不是這樣的。孟凡一度覺得：她像是自己的影子，原來自己想要貼近，她躲開了；現在她想要靠近自己，自己卻遠離了。其實，遠離不是自己的本意，原本想要走近，卻是如何也難以重疊。

胡亂思想著，孟凡睡著了。昏昏沉沉中，又被爆竹一般的爭吵聲驚醒了，劈劈啪啪夾雜著叮叮噹噹。那個時候，她還有著他，和小小的她。一家三口的幸福時光，就像是電影裡的閃回，一晃而過。無休止的爭吵，無數遍地重播，還被猛然擰大了音響效果。

七天的消失，沒有什麼，她有前科，不是也曾經消失了一周嗎？孟凡試圖說服自己的擔憂，雖然不安只是隱隱的，還是需要自我安慰。那個時候，孟凡還在讀小學五年級，清早起床，桌子上沒有飯，只有一張紙，一封信：

「親愛的女兒，請原諒我的不告而別。我需要一段時間，來冷靜地考慮今後的人生。」

她還寫著：「這一切，都源於我對你的愛，我會永遠愛你。」

離開自己，竟然說是愛，這邏輯說得通嗎？孟凡冷靜地看著紙上的字跡，矯情的修辭用句，竟然忘了哭，一滴眼淚也沒有流。她不知道，孟凡並沒有撥打外公、外婆或者是爺爺、奶奶的電話，依靠冰箱裡的剩飯菜和幾包速食麵，自己在家裡待了整整一個星期。那個暑假，孟凡都是待在家裡的。即使開學了，孟凡也變得沉默寡言，不再願意結交朋友。別人家裡都有爸爸、媽媽，而自己的爸媽勞燕分飛，一個在南、一個在北。（一）