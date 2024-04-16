姜桃的手撫著胸前的桃花吊墜，原來這個桃花吊墜背後有這麼一個故事。

「他看見她痛苦離去，他也是心如刀割，可是他沒有勇氣追上去。在痛苦中沉淪了一個月後，他看著女孩給自己做的網頁，想著女孩一直以來的鼓勵，覺得自己不能辜負女孩的期望。他開始更加努力做自己的事業，他參加各種首飾競賽，積極跟珠寶店聯繫合作，終於他憑藉名為『桃花──愛的希望』的吊墜獲得了優勝獎。他的品牌在業界開始有了小小的名氣，他開始接到各種訂單，他成立了自己的工作室，有了正式的辦公間，一切終於走向正軌。

「然而他的心裡總覺得空落落的，他無法忘懷那個女孩，那個給予他靈感、給予他力量、給予他歡樂的女孩，那個他心裡一直愛著的女孩……」

曾凱說到這裡，眼睛有些濕潤了，姜桃的眼裡也泛起淚花。最後，曾凱的眼睛深深地望進姜桃的眸子，鄭重地問道：「他想挽回她，不知他是否還有這個機會？」

姜桃望著眼前這張清俊的臉，這個她唯一愛過的男人，這個她試圖忘記的男人。她知道她這樣很對不起丁毅，可是她的心在對她說：她不想錯過眼前這個男人，她不想錯過這一份愛情。

曾凱見姜桃沉默，又從包裡拿出一枚桃花吊墜。兩片綠葉呈心形向上伸展，烘托出朵朵粉色桃花，閃閃生輝，充滿希望。

「這不是你的得獎作品嗎？」姜桃在網上看到過照片，實物更加耀眼美麗，她一看就很喜歡。

曾凱將吊墜遞給姜桃說：「是的，它屬於你，是我一面思念著你一面設計的。你給了我希望，我的心裡全是你……」他真誠地說道：「給我一個機會，好不好？我不想錯過你……」

姜桃接過了桃花吊墜。（全文完）