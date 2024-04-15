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餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

魯卡（一一）

顧艷

誰也沒有注意到安妮老師的心情，理查德和魯卡雖然已經喝醉了，但他們還是碰著最後一杯酒，一乾而盡。

魯卡回家時，理查德搖搖晃晃地站起來說：「下次再聚。」

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最近，魯卡忙著助理教授中期評審材料的申報，還寫了三年來的工作總結。除了在學術刊物上發表過一篇英文論文，其他幾篇都只發表在網刊英文版上。魯卡擔心這樣的學術成果，會不會影響中期評審。儘管中期評審只是一個全面考核過程，但發表論文占著一定的比例。魯卡心裡罵：這該死的學校，為什麼中文發表的論文不被承認，哪位長官做的決定？

魯卡也只能躲在家裡罵人，如果在學校裡，別說罵人，就是暴露一點情緒，都會被認為是政治不正確。在美國，其實沒有自由的地方多著呢！魯卡一想起系裡曾經發生的不愉快事情，就心生煩惱。他覺得自己沒有女人緣，先後與他搭檔的兩個女同事都看他不順眼。

前面那個女同事南京來的，與他一起進這所大學、這個系，並且是同專業搭檔；但她總嫌他這不行，那也不行。一氣之下，魯卡就我行我素，不去理她了。過了一年半載的，她找到了更好的學校，一走了之，讓魯卡高興不已。後面來的女同事，是個武漢人，剛剛在美國博士畢業，名字叫汪小吉。

在汪小吉面前，魯卡以先進山門為大，喜歡擺老資格、喜歡討她便宜。有時把她的書拿走了，有時把她放在桌上的糕點拿去吃了。在聊天中，他還特別喜歡鄙薄她。這讓汪小吉非常生氣和懊惱，從骨子裡看不起他。但初來乍到，汪小吉又不能指責他，只能忍著。（一一）

武漢

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