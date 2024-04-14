丁毅給過她很多溫暖，是個安全的避風港，但是他們個性不同，生活理念也大相逕庭。丁毅固執、念舊、節約，姜桃卻是一個大手大腳、喜歡新鮮事物的女子。他們出去玩的時候，住什麼旅館、吃什麼餐館，常常意見不合。一個喜歡高檔、喜歡新奇，一個經濟實惠、因循守舊，最後往往是取一個中間大家都能接受的地方。姜桃有時會覺得累，兩個理念不同的人，有必要在一起嗎？

姜桃跟自己的母親說過這個疑惑。母親說：這樣的人好啊，念舊、忠誠、會過日子，是丈夫最好的選擇！結婚過日子，就是油鹽柴米的瑣事，兩個只會討論風雅的人是過不好日子的。

姜桃輕輕嘆了口氣。她的手在鼠標上游動，鬼使神差的，她點開了KevinZ網店。熟悉的網頁撲面而來，那裡有她付出的心血。她看見一條新聞，Kevin Zeng獲得一個香港 國際首飾競賽的優勝獎……她曾經多次鼓勵曾凱去參加競賽，當時他還有些猶豫。他終於還是去了，終於邁出了成功的一步！她的心裡百感交集，她知道這個獎項對於曾凱的重要性。

姜桃感覺到有一道若有若無的目光，投射在自己身上，她的心怦怦地跳了起來。她緩緩抬起頭，順著目光，她看見了曾凱。他們已經有半年多沒見面了。曾凱略微躊躇了下就走了過來。「好久沒見了。」他這麼開場道。

「是啊，剛發覺你得獎了。」

曾凱的眼睛亮了一下，他在姜桃的對面坐了下來，說道：「這全靠你的鼓勵。」

「哪裡，這完全是你自己的努力。」

曾凱仔細打量著姜桃，姜桃也看著他。他們半年沒見了，兩個人的容顏並沒有什麼變化，但是眼睛裡曾經的灼灼光華都不見了。（二二）