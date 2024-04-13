我拿出相機，想給姥爺拍照，他正好站在一塊礁石上，眼睛盯著遠方的海。他轉過身，目光冷峻。我說：姥爺你笑一笑。他咧開嘴，露出一絲微笑。

他把我和姊姊拉到身邊，輕聲問：「跟我說實話，你們害怕姥爺不？」我說：不怕，為什麼要怕你呢？他滿意地點點頭。然後指著他腳下的那堆礁石，「你們看，這些礁石奇形怪狀，看起來挺美的。可你得當心哪，它們會讓船翻的。」他深深地吸了一口氣，「你姥爺就是在這撞礁翻船了，還險些要了我的命。」他的眼圈紅了，眼神卻是冷硬的。我無法知道，那裡面隱藏的是悔還是恨。

姥爺送給我四幅水彩畫，我一直把它們掛在大學宿舍的牆壁上。每幅畫都是青山碧水，山海相依。姥爺畫的海，並不那麼遼闊，總被山遮蔽著。也許這就是他心中的海與山，山阻隔著海，海總繞不過山，彷彿是他命運的寫照。

遺憾的是，我離開北京的時候，沒能把這幾幅畫帶在身邊，如今也不知它們流落到何方。出國以後，我還給姥爺寫過幾封信，直到2000年他離開人世。

我再也沒去過青島。一別三十多年，故人已去。然而，我常常在夢中又見那片海，幽藍的海深不見底，藍得透澈、藍得純粹，藍得讓人心生浩瀚與悲憫，她彷彿藏著幾個世紀的夢。怪異的礁石默默地佇立在風中，浪花飛濺，捲起千堆雪。礁石上卻再也沒有姥爺了。海水捲走了一切──人、故事，都消逝了。只剩下孤零零的海礁，它們像是一種見證，見證這裡曾經發生的一切，而我到底也不甚清楚，究竟發生過什麼。但，這已經不再重要了。（全文完）