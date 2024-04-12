丁毅本來要買一張五百元的人造皮革沙發，姜桃說看上去太廉價，不如買帆布的。最後他們選了一張八百元的帆布沙發。

姜桃感慨地說：「怪不得你都買房了，原來錢是這樣攢出來的。」

丁毅說：「我們在美國無親無故，一切靠自己，所以要多攢點錢才有安全感。」

丁毅確實給人安全感。他寬厚的肩膀、務實的性格，每一件事都做得認認真真、踏踏實實。當丁毅吻姜桃的時候，姜桃第一反應是避開。「我不愛他。」她在心裡這麼說，「我不愛他，怎麼辦？」

丁毅把姜桃的臉扳過來，他又一次吻她。這次姜桃沒有再躲開。她嘗試著去接受，好在丁毅吻技不錯，漸漸她也就習以為常。

他們交往半年之後，有一天丁毅和姜桃坐在新買的沙發上看電視。沙發看上去很雅致，白色的帆布、寬大的座位，絳紅和黑色混合花紋的沙發墊點綴其間，但是坐著感覺略硬。這是丁毅在綜合了價位和姜桃的審美後買下的。客廳裡掛了幾幅靜物畫和風景畫，靠近陽台處散放著幾盆百合花和蝴蝶蘭，都是姜桃挑的。房子比之以前，顯然優雅溫馨許多。

他們一起看電影《摘金奇緣》。姜桃喜歡文藝片，不喜動作片，丁毅喜歡動作片，不喜文藝片。但是電影種類那麼多，他們還是可以找到兩人都可以接受的類型，比如愛情喜劇片。他們一面看、一面笑，姜桃的笑聲輕柔溫和，丁毅的笑聲洪亮愉悅。當電影演到情濃之處，丁毅也緊緊地摟住了姜桃。他說：「你搬過來住吧，省得再付那麼貴的房租，也省得跑來跑去。」

姜桃愣了愣：「你是說我們同居？」

丁毅說：「是啊。」他接著又說：「如果你不想只是同居的話，我們也可以結婚。」（二○）