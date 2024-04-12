他抽出來幾捲，緩緩鋪展開。我看呆了，高山大海，遠山淡影，一隊帆船正離開港灣，駛向虛渺的遠方。多美的山水畫！它們就出自眼前這位飽經滄桑的老人之手。

姥爺說，他的水彩畫頗受青睞，尤其是那些返鄉探親的台胞，有人還專程趕來訂購。除了畫畫，他還紮紙人、紙船、紙轎子，給那些千里迢迢回鄉祭祖的人。雖是陰陽兩界，人情總得有所寄託。

姥爺說，其實做這個營生不光是圖賺錢，俺是看他們大老遠從台灣回來一趟不容易。當年俺們的部隊撤退到海南島，而他們的船卻駛向台灣。一念之差，天壤之別。姥爺感嘆，沒想到人會這麼快就老了，有太多事情都來不及做了。他想學國畫、想辦書畫社……如果他的人生不曾經歷那麼多溝溝坎坎，我毫不懷疑，他會是一位出色的畫家。

十年後，姥爺到北京來看我，自豪地對我說：「你姥爺做了一件了不起的事，俺有自己的書畫社了，猜猜叫什麼名，海粟書畫社。你看，姥爺說話是算數的。」那年，他已經七十四歲。

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我和姊姊就要回北京了。為了給我們踐行，姥爺特地去集市上買了鮮肉和韭菜包餃子 。晚上，我們四個人圍坐在小院裡一起吃餃子，我咬了一口，帶皮的肥肉堵在了嗓子眼。我想吐出來，姥爺盯著我問：餃子好吃嗎？我說好吃，便使勁嚥了下去。

幾十年過去了，我依然能回味起在劉家島吃的那頓餃子，白肉的肥膩似乎也別有一種味道了。

我們即將離開的前一天，陰沉沉的天終於放晴了。姥爺說：走，我帶你們去看大海。

從劉家島出來，朝南走不了多遠，便是一望無際的海。幽藍的海水拍打著岩礁，此起彼伏。（五）