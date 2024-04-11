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桃花吊墜（一九）

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他們一起去影院看《以你的名字呼喚我》，姜桃看得淚盈於睫，丁毅卻是呵欠連天。他們也一起去踏青賞花，丁毅除了說真不錯、真漂亮，對於花草的知識也很貧乏，完全不會像曾凱那般吟詩論畫、引經據典，曾凱幾乎可以說出每一種花的名字。想到曾凱，姜桃的心裡依舊有一種難以言說的痛，她盡量避免想到他。

當然也有溫暖的時刻。每次下雨的時候，丁毅總會把姜桃送到屋簷下；踏青遇到泥濘之處，他會把姜桃抱過去。有時候他們會在超市買了食材，然後到丁毅處一起下廚。丁毅的廚藝不如曾凱精湛，但也有中上水平。

姜桃覺得丁毅似乎一切都在中上水平，沒有一處特別出色，但也沒有特別差勁。他長相中上、智力中上，大學時讀書成績中上，現在收入也是中上。對於姜桃這樣挑剔的女性，容易無限放大男朋友的缺陷，對於丁毅，她似乎並沒有發現讓自己無法容忍的點，但也沒有發現吸引自己的點。

丁毅的連棟屋是新房，屋子裡的牆壁刷得雪白，廚房裡的家電光亮亮。雖然房子寬敞明亮，家居布置卻頗為簡陋，沒有畫、沒有裝飾，連家具也不全。飯廳裡一張簡樸的橡木方桌，客廳裡一張灰藍色舊沙發，坐上去軟軟地往下塌陷。

「你這個房子應該布置下，添點家具。」姜桃提議道。

「你陪我一起去買家具、一起布置好不好？你喜歡很重要。」丁毅說。

他們逛了許多家具店。姜桃發現丁毅謹慎節約，買一件物品常常要貨比三家，最後挑最便宜的買。他們去買沙發，姜桃看中一張棕色義大利真皮沙發，手感柔軟細膩，坐上去軟硬適中。丁毅一看價格兩千，便說再看看。（一九）

義大利

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