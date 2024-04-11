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魯卡（七）

顧艷

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那天晚上，魯卡擱下母親的電話，忽然覺得父母已經老了，自己也人到中年。若是不讀那個耗了八年的文科博士，他也許和大多數這個年齡的男人一樣，早已成家立業、兒女雙全，並且開始走下坡路了。但他不是這樣的，他彷彿還是個二十出頭的小伙子，什麼事情都才剛剛走在路上，很多新鮮事物必須學習，否則就跟不上時代的潮流，也會被同行甩得很遠。因此每年暑假，身為助理教授的魯卡，依然會去各個不同的大學進修。

說心裡話，魯卡也很想有個家。在夏青萍之前，他談過幾個女朋友。不過談著、談著，就鬧崩了，以分手告終。若按照理查德的說法，就是他魯卡不好，太吝嗇，不肯在女人身上花錢。可事實上，他也沒有少花錢，總不能女朋友想要什麼給什麼吧？畢竟，一個助理教授的工資，還不如賣茶葉蛋的。

自從理查德故意把魯卡晾在藍嶺酒吧後，魯卡一直躲避著理查德。有時理查德遠遠看見他，與他招招手，他就別過頭去，當作沒看見。他心裡想，一個多麼討厭的男人，一個讓他懊惱的男人，一定不要再理他。可事實上，魯卡的心是柔軟的，他對外人比對自己的父母好多了。如果說，在父母面前發脾氣是理所當然，那麼在外人面前，他就是謹小慎微的。即使理查德欺負了他，他也不敢跑去與理查德理論；就像俗話說的，惹不起，躲得起。

魯卡與理查德的冷戰，因為安妮老師的邀請而結束。安妮老師從郵局寄給魯卡一張請柬，但被郵遞員夾在一疊報紙裡，起先沒讓魯卡發現。

晚上魯卡坐在書桌前，透過窗戶望著理查德家的燈光；然後又低下頭，看桌上的一本契訶夫小說集。（七）

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