母親朝父親看看，不作聲了。她心裡想，這杳無人煙的地方，簡直就是西伯利亞。魯卡怎麼就住在這樣的鄉下呢？

父親選擇這條回家的路，果然是對的。走著、走著，就有了煙火氣。他們看見一輛小貨車，正朝著他們的方向駛來。父親衝著小貨車招招手，喊著「Hello、Hello」。

小貨車司機就是鄰居理查德。兩個老人當然不認識理查德，但理查德知道他們就是魯卡的父母，剛從上海來探親的。理查德或多或少能聽懂一些中文，知道他們迷路了，就招呼他們上車。母親連連說：「謝謝、謝謝，遇到好人了。」

理查德把兩個老人送到家門口，轉身給魯卡發手機短信：「你父母迷路了，我已把他們送回家。」發完，他開著小貨車走了。大

約過了二十多分鐘，魯卡從學校趕回來，對父母發脾氣道：「叫你們別出去，就是不聽。這後面是一片森林，有熊、鹿，非常危險。你們剛來，人生地不熟，又沒有全球通手機和流量，走丟了，你讓我到哪裡去找你們？」

「我們本想附近走走就回來的。」父親解釋道。

「我可不想出去，都是你爸硬逼著我出去。」母親把過錯都推到了父親身上。

父親說：「腳在你身上，我怎麼逼你了？」

魯卡見父母爭論吵嘴，覺得心煩：「好啦！你們別吵了。」說著，他「砰」一聲，甩上門，走了。

一個多星期後，魯卡想帶父母去紐約和華盛頓旅遊，但母親說：「那些地方電視上都看過，沒有上海好。我們不出去了，就家裡待著吧！」

這次父親也與母親觀點一致：「不出去、不出去。金窩銀窩不如自己家裡的草窩，我們收拾收拾，準備回上海了。」

魯卡從來不會和父母客氣，既然父母不想出去旅遊，那麼就家裡待著吧！（六）