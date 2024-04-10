我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

魯卡（六）

顧艷

母親朝父親看看，不作聲了。她心裡想，這杳無人煙的地方，簡直就是西伯利亞。魯卡怎麼就住在這樣的鄉下呢？

父親選擇這條回家的路，果然是對的。走著、走著，就有了煙火氣。他們看見一輛小貨車，正朝著他們的方向駛來。父親衝著小貨車招招手，喊著「Hello、Hello」。

小貨車司機就是鄰居理查德。兩個老人當然不認識理查德，但理查德知道他們就是魯卡的父母，剛從上海來探親的。理查德或多或少能聽懂一些中文，知道他們迷路了，就招呼他們上車。母親連連說：「謝謝、謝謝，遇到好人了。」

理查德把兩個老人送到家門口，轉身給魯卡發手機短信：「你父母迷路了，我已把他們送回家。」發完，他開著小貨車走了。大

約過了二十多分鐘，魯卡從學校趕回來，對父母發脾氣道：「叫你們別出去，就是不聽。這後面是一片森林，有熊、鹿，非常危險。你們剛來，人生地不熟，又沒有全球通手機和流量，走丟了，你讓我到哪裡去找你們？」

「我們本想附近走走就回來的。」父親解釋道。

「我可不想出去，都是你爸硬逼著我出去。」母親把過錯都推到了父親身上。

父親說：「腳在你身上，我怎麼逼你了？」

魯卡見父母爭論吵嘴，覺得心煩：「好啦！你們別吵了。」說著，他「砰」一聲，甩上門，走了。

一個多星期後，魯卡想帶父母去紐約和華盛頓旅遊，但母親說：「那些地方電視上都看過，沒有上海好。我們不出去了，就家裡待著吧！」

這次父親也與母親觀點一致：「不出去、不出去。金窩銀窩不如自己家裡的草窩，我們收拾收拾，準備回上海了。」

魯卡從來不會和父母客氣，既然父母不想出去旅遊，那麼就家裡待著吧！（六）

上一則

花蓮縣長徐榛蔚 把永續融入日常 獲評全球最好客城市

下一則

《奇異生命》系列之五／新的日子來臨

延伸閱讀

反擊網暴 湖南「百日誓師」女孩考上人大：與網友悲喜不相通

反擊網暴 湖南「百日誓師」女孩考上人大：與網友悲喜不相通
遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...
上海封城2周年 民間低調搶救記憶

上海封城2周年 民間低調搶救記憶
籲民眾防詐騙 國稅局列報稅季「12條騙術」

籲民眾防詐騙 國稅局列報稅季「12條騙術」

熱門新聞

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因陸夯劇《繁花》，人氣與銷售雙重提升。（本報系資料照片）

用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

2024-04-02 02:02

最壞的打算

2024-04-05 02:01
非洲傳統菜市場內出售可食的土塊，聞起來有點水果香味。（圖片提供．萍萍）

市場裡的人生體驗

2024-04-05 02:02
筆者在洛杉磯參加一個學生的女兒出閣婚宴。（圖／作者黃思義提供）

人生何處不相逢

2024-04-05 02:00
圖／123RF

日常生活的微光

2024-04-03 02:02

偷在賭城

2024-04-07 02:00

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡