圖／123RF

我們問碼頭員工，從黃島到劉家島有多遠，他說只有兩里路。兩里路最多也就兩站地，應該沒有多遠。我們沿著大路一直朝北走，正午的太陽火辣辣的，沙石路面被烤得如熱鍋底一般。我們口乾舌燥、頭暈目眩。這哪裡是兩里路啊！劉家島彷彿是個迷離的幻影，在暗處和我們較著勁兒捉迷藏。你進一步、它退十步。我在心裡說：姥爺，別躲著啊，外孫女千里迢迢來看你了。

正當我們累得筋疲力盡幾乎快要癱倒的時候，眼前突然一亮，劉家島村近在眼前了。一條東西朝向的大路，坑坑窪窪地布滿車轍，路兩邊是一間間高低不同的農舍，有草屋頂土坯房，也有紅磚黑瓦房。在幾個孩子的引領下，我們找到了姥爺的家。走進逼仄的小院，眼前是一間門檻低矮的土坯小屋。

門前站著一位身材瘦削的男人，高䠷個、長方臉，膚色黝黑，額頭上的皺紋很深，刀刻得一般。他的一雙眼睛明亮，眼神裡閃爍著一種堅硬的東西。見我們走進院子，他闊步迎過來，張開雙臂。他沒有擁抱我們，而是一隻手臂攬住我，另一隻手臂攬住姊姊，左看看、右看看，操著濃重的膠東口音，喃喃自語道：「我，真恨不得咬你們兩口。唉，這些年，真想死人了……」他停住不說了，眼裡閃著亮晶晶的淚珠。

他就是我姥爺，我在心裡曾為他畫過無數張畫像的那個人。奇怪的是，我沒有絲毫的陌生感，好像我們早就見過面，儘管事實上，我和他從未發生過時空交疊。

姥爺把我們領進那間黑漆漆的屋子，屋裡悶熱，一股刺鼻的尿騷味迎面撲來。裡屋傳來一個老婦人沙啞的聲音：「她們來了？」我猜想她就是那位五保戶張婆婆，在姥爺給母親的信裡，我早就認識了她。

姥爺以他優美的文筆，講述了一個美人救英雄的動人故事。當年他落難之時，若不是這位張婆婆（那時應該是張小姐）救了他一命，哪還會有今天的姥爺呢？這次他平反釋放回到劉家島，又是她給了他一片棲身之地。別看這個破敗的小屋，對於一個無家可歸的人來說，堪比救命稻草。如今她患了糖尿病，臥床不起，姥爺得悉心照顧她的生活，所謂滴水之恩當湧泉相報。

姥爺搬來幾只小木板凳，讓我們坐在小院裡乘涼。我把從北京帶來的禮物擺到小方桌上，什錦果脯，茯苓夾餅，芝麻酥糖，擺了滿滿一桌子。還有小姑姥託我們給他捎來的紅蘋果和甜黏糕。姥爺滿臉歡喜，嘴裡囁嚅著：來看看我就好了，帶東西做甚？

他一個人走回小屋，挽起袖子，開始做手擀麵，姊姊也跟著他進廚房幫忙。姥爺有點尷尬地說：你看看這裡，真不像個樣子。下次來就好了，等姥爺掙了足夠多的錢，去蓋間大房子，裝上大玻璃窗，乾乾凈凈地迎候你們姊妹。

吃飯時，姥爺終於忍不住問：你媽媽怎麼樣？我和姊姊幾乎異口同聲地說：她挺好的，就是工作太忙了。姥爺看著我們倆，嘴角動了動，似乎想說什麼，但卻什麼也沒說。他低下頭，埋頭吃起麵條來。他是用麵條堵住嘴巴，憋住滿肚子的積怨。

我心裡像藏著隻小兔子一樣，上竄下跳。生怕姥爺會開口質問：你媽媽自己為什麼不來青島呢？我該怎麼回答他好呢？不管我說什麼，都會讓他傷心的。

●

劉家島是個傍海漁村，村子南臨大海、北靠唐島灣。那時全村不過兩百多戶人家，多半靠海水養殖為生。臨近的銀沙灘，像一顆深藏不露的明珠，璀璨奪目卻鮮為人知。姥爺說：這是塊寶地啊，我可捨不得離開。別說你姥姥和你媽不願意讓我回東北，就是她們真心請我回去，我也不會去的。

接下來的幾天，可把姥爺忙壞了。他給自己布置了一項任務，他要帶我們姊倆走遍劉家島、薛家島、黃島。他要讓所有的親戚、朋友見識一下，他的外孫女有多麼優秀。他吃了那麼多年的苦，等待的就是這一天。

姥爺身體健碩，不像是六十多歲的人。他騎著自行車，跟年輕人一樣，一踩踏板腳底生風。他帶著我們直奔薛家島，那是我姥姥的老家。我第一次見到那麼多親戚，心裡感到莫名的緊張。姥爺卻激動得不行，他一遍又一遍驕傲地告訴人家：「快來看看，多喜人的孩子，是俺那獨生閨女的妮子，在北京上大學，特意過來看俺。」

他拉著我和姊姊的手，好像生怕我倆跑了似的。我和姊姊都很難為情，小聲嘀咕：這樣不太好吧。姥爺眉毛揚起來，有什麼不好的，這叫山不轉水轉。

陌生的鄉音滿含著濃濃的鄉情，我忽然間意識到，原來我的根是在這裡，劉家島、薛家島、黃島、青島，膠東這片富饒的土地。當年姥爺萬般無奈，把自己連根拔起，攜家帶口逃到東北。歷經磨難，百孔千瘡，繞了半個中國，最終又回到了原點。（三）