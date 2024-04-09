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魯卡（五）

顧艷

「都是你不安分守己，這荒涼的地方有什麼好走走看看的？」母親抱怨道。

「難道我們來美國，就是關在家裡軟禁嗎？你把兒子寵壞了，你看他啥時候陪過我們？」

「我們剛來沒幾天，難道他不上班，帶你去玩兒？」

兩個老人一邊走，一邊鬥嘴吵架。走著、走著，他們發現前面有座小木屋，父親激動地對老伴說：「你吵個什麼？天無絕人之路，曙光就在前頭。」父親發現那座破舊的小木屋門口，停著一輛皮卡車。一個白皮膚中年男人，從屋子裡出來，進了駕駛室。

父親三腳兩步跑過去與他打招呼，並用手比劃著表達自己迷路了。然而這個白皮膚中年男人看不懂父親的手勢，加上母親在旁邊用普通話大聲嚷著：「我們迷路了、我們迷路了。」

母親的聲音有點聒噪，父親不喜歡他在問路的緊要關頭，被母親干擾，回過頭懊惱地說：「你別再嚷嚷了，好吧？」

白皮膚中年男人見這對老夫妻像吵架一樣，以為他們是想讓他勸架。可他不願意做這種事情，衝他們做了個怪相，倏地開走了。父親第一次感到語言不通給他帶來的難堪，就像吃了一個蒼蠅又吐不出來。

父親絕望極了。

母親在一旁責怪父親：「你不讓我表達，可你自己又不會英語，這下我們只好在這裡餵大灰狼了。」母親說著，「嗚嗚」地哭了起來，嘴裡念念有詞道：「我們賣了房子，供魯卡來美國留學，原來這裡的生活遠遠不如上海。你想想魯卡容易嗎？你一來美國，就想讓他帶你去旅遊，你做夢吧！」

「都是你寵著他的，讓他來美國讀書，弄得他人到中年，還是個光棍。」父親惱恨地說著。

兩個老人就這麼互相抱怨著。忽然父親大喝一聲：「走，咱們就從右邊這條路走回去。」（五）

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