圖／123RF

「去看你姥爺，那你們可得準備好了去挨罵。」小姑姥一邊煮飯，一邊說。「他現在是誰都恨，恨你媽、恨我，連你姑姥爺，他都恨。你說人家一個局外人，和俺們有啥關係呢？」

「怎麼會是這樣？」我疑惑地問。

「還不是為了那些陳年老帳。他剛從裡邊出來那會兒，誰都不搭理他，無家可歸。可我們有我們的難處，那些年，我們給他連累得還不夠麼？我二姊──就是你媽的二姑──一家人去了新疆 ，還不是為了逃避這塊是非之地？我四姊和她丈夫在中學教書，提幹表彰這些好事，從來都輪不到他們。三姊和三姊夫倒是廝守在老家，可那些年他們在村裡夾著尾巴做人，忍氣吞聲的滋味好受嗎？他這人啊，太自私了。只想著自己多麼委屈，就不曾設身處為別人想想，大家都有苦衷啊，是不是？」小姑姥越說越傷感，不停用手抹眼淚。「唉，你姑姥爺說得對，他是給人家治彪了。根本不想知道，也不願意去理解，我們為他受了多少苦啊！」

我一時矇住了，腦袋裡一片空白，竟想不出一句合適的話來安慰她，眼前晃動的畫面是母親噙滿淚水的雙眼。就在幾年前，母親接到姥爺重獲自由給她寫的第一封信，她也是這樣淚流滿面。二十五年了，一個彷彿從世界上消失了的人，有一天卻突然出現在你面前。那個人不是別人，而是你的父親。父女經年不得相見，見不得又散不得，即便音訊皆無，宛如隔世，可那種血緣澆鑄的情緣誰又掙脫得了呢？它像隱匿到廣袤時空裡的一張網，緊緊地套住天地之間的生靈。

母親無論如何都想不到，這個連累了她一輩子的父親，我那神祕的姥爺，卻在七九年被落實政策平反釋放了。悲喜交加讓母親徹夜難眠，然而，繼之而來的卻是惶恐不安。

她喃喃地問我和姊姊：「你們說，該不該讓他來呢？」

「不行，絕對不行！」一瞬間，她自己就把這個念頭掐滅了。「天有不測風雲，誰敢保證未來的日子會永遠風和日麗，我可不情願看到你們再受牽連。」

姥爺的信像雪花一樣飛來，又像雪花一樣融化了，悄無聲息。我不記得姥爺到底寫過多少封信，也不知道母親給他回信究竟說了些什麼。只是，姥爺的信越來越少，到後來他不再寫信了。母親一直也沒有回青島老家，去看望他的父親，就好像什麼都未曾發生過一樣。

我和姊姊準備青島之行時，她也並未阻攔。或許她心裡想著，我們去看看姥爺，也是替她盡了一份女兒的孝心。母親當時是左右為難，在做好女兒和好母親之間，叫她如何取捨呢？人生之苦往往並非哭天搶地的悲愴，卻是碾磨進細碎時光裡的無盡熬煎。

小姑姥吩咐她的繼女帶我們去看棧橋。我們上了公共汽車，目的地棧橋。這時我心裡開始忐忑不安，就像一個苦苦思戀了許久的情人，終於近在咫尺，而你卻望而卻步了。我對母親的話篤信無疑，青島因為有了棧橋才美。棧橋可不是普通的橋，它一直伸到海裡，一眼望不到盡頭的。

等我真的站在棧橋之上，心裡不免錯愕，棧橋太短了！它靜靜地佇立在海邊，任海浪在腳下喧嘩，彷彿還沒等開始，就戛然而止了，倒更像是一座「斷橋」。它並不像母親描繪的那般雄偉壯觀，我明白了，母親是用無盡的想像構築了一座棧橋，是她的思念把心裡那座棧橋無限拉長了。

見我悵然若失，小表姨寬慰我說，棧橋不過是一景罷了，青島還有很多地方值得去看。我點點頭，她哪裡懂得棧橋對我的意義。一個從小到大令你心心念念的地方，你是多麼期望她完美無瑕。在我看來，沒有棧橋的青島，就跟鳥丟掉了翅膀一樣。

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我和姊姊終於登上了開往黃島的遊船，客船不大，船舷上的油漆都脫落了，顯得破舊。船上人不多，看上去大多都是做買賣的，大包小裹、你推我搡，我們兩個學生裝扮的女孩子，顯得格外扎眼。

船離岸了，青島在我的視線裡愈來愈遠，很快就變成了一片模模糊糊的影子。搖搖晃晃的船讓我做了一個夢──小船在海上漂來蕩去，海浪如施了魔法的女妖，把小船攥在掌心，在原地打轉，卻無論如何也靠不了岸。我急出一身冷汗，睜眼一看，但見船已駛近了碼頭。彼時的黃島仍然是一片處女地，海水是冰冷的幽藍，金沙灘一望無際，令人目眩。

出了碼頭，我們左顧右盼，候客大廳空空蕩蕩，沒有姥爺的影子。其實就算姥爺站在我們面前，我倆也認不出他來。母親從未給我們看過姥爺的照片，或許她真的也沒有。（二）