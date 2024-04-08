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魯卡（四）

顧艷

4

魯卡是獨生子。父母已經七十多歲了，希望他回上海工作，有個照應。但魯卡不想回去被父母管著，覺得那樣太不自由了。魯卡的父母只來過美國一次，在這小鎮住過一個月。他們不習慣這裡的生活，也吃不慣美國食品，覺得兒子在連中國食品也買不到的美國鄉下生活，簡直就是受洋罪。但兒大不由娘，魯卡已不再是從前的魯卡，父母的嘮叨都增添了他的煩惱。

那時候，魯卡剛來這座小鎮的大學任教。家裡還沒有大黃狗托尼和小黑貓笨笨。為了躲避父母的嘮叨，魯卡一整天都待在學校裡。父母在這個陌生的家裡無所事事，就給每一個房間打掃衛生。那個早晨，太陽正在升起，照在房子上的陽光越來越有熱力。父親穿著短褲、短袖，拿著吸塵器吸塵。母親發現這房子窗閂都不靈活，每個角落還有蜘蛛網。那些窗戶細格裡，躺著死蛾子和硬殼蟲的屍體，母親用牙籤把它們翻了出來，並且清理乾淨。

幹完了家務活，父親建議出去走走看看。母親說：「我們不會英語，走丟了怎麼辦？」

父親說：「啞巴難道不出門了？」就這樣，母親把大門一鎖，跟著父親走了。

四下裡一片寂靜，他們沿著一條泥土小路向前走。走著、走著，路兩邊出現了雜亂瘋長的野草。拐過幾個彎後，他們已經不知道前方是哪裡，也不知道回去的路了。母親心裡一著急，大聲喊：「喂，這裡有人嗎？」

母親的喊聲，在空谷中迴響，可是這地方連個鬼影都看不見。初來乍到，他們的中國手機沒有流量，他們也沒有美國手機。還有更糟糕的是，連兒子家的地址都說不出來。（四）

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