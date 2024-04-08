我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

我把文章寄白雲（七）

卓慧臻

輪到她，她欠欠身子說：

「各位妹妹比我有出息，我很高興教出這麼優秀的學生來。不知為何，我的家教失敗，至今，兩個兒子結婚了，工作不太理想，都與我同住。我和先生當初買的公寓只有二十五坪，如今三代同堂，住了六口人。我每天要早起做早餐，帶孫子上學。回家後，張羅午餐和晚飯。我現在還在想，晚上要幾點趕回家、回去做什麼菜，一顆心無法安定下來。除此，我還負擔著他們讀博士的貸款。」

老師吐字圓潤，細膩動聽，內容卻像是撥打生命線的求救訊號。

聲音宏亮的山瑛反應迅速，立即舒壓：「老師，難得出來聚會，一餐沒做，不會怎麼樣，別把責任都往自己身上扛！讓孩子們自己做，或叫外賣，給他們機會鍛鍊。」

果然，新時代當家的女人不一樣，潑辣、麻利，給老師出好多主意。尤其是山瑛，幾十年來在外商集團下磨練成才，負責名牌行李箱業務，是老闆離不開的左右手，屬於「喊水會結凍，喊米變肉粽」的人物，發號施令絕對有其影響力。

老師的臉色本來有點緊繃，這一秒鐘，忽而放鬆下來，像個孩子，雙頰泛紅，露出真切的笑容，喜悅地附議：「對，我今天有藉口放假，和你們聊天太快樂了。前段時間，我覺得非常累，剛好有機會去參加婦女協會辦的心理諮詢課。我一去，旁邊坐的全是被家暴的婦女：一個全身被刺青，另一個大腿傷痕累累。我問自己來做什麼，家人都很愛我，我也沒有任何外傷。所以我就回家了。」

說到這兒，章老師期期艾艾地笑了。大夥兒也跟著笑，山瑛說：「老師真幸福，我們以茶代酒，敬老師一杯。」（七）

貸款 家暴

上一則

宜蘭縣長林姿妙 化身縣長媽媽友善生育

下一則

三代騎俠樂

延伸閱讀

解放軍攻台蔡英文將落跑？ 路透：中國共產黨製造假消息散播

解放軍攻台蔡英文將落跑？ 路透：中國共產黨製造假消息散播
升學規畫講座／熱門醫療職業醫生助理 成功申請與錄取策略

升學規畫講座／熱門醫療職業醫生助理 成功申請與錄取策略
從繁花到麻辣燙 台灣的「大陸熱」會不會是限量款？

從繁花到麻辣燙 台灣的「大陸熱」會不會是限量款？
被爆出軌徐若瑄 王力宏獲判勝訴

被爆出軌徐若瑄 王力宏獲判勝訴

熱門新聞

上海黃河路上的苔聖園、國際飯店等上海老字號，以及蝴蝶酥、生煎包、牛肉鍋貼等滬上老味道，現因陸夯劇《繁花》，人氣與銷售雙重提升。（本報系資料照片）

用言語擁抱世界——《繁花》中精采的對白

2024-04-02 02:02
齊邦媛與散文集《一生中的一天》封面合影。圖為齊邦媛2017年的受訪照片。(本報資料照片)

白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

2024-03-31 19:54
華府櫻花季的美景。遠處白色建築即是傑佛遜紀念堂。（圖∕123RF）

櫻花劫

2024-03-31 02:02

最壞的打算

2024-04-05 02:01
筆者在洛杉磯參加一個學生的女兒出閣婚宴。（圖／作者黃思義提供）

人生何處不相逢

2024-04-05 02:00
台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相