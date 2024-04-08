我把文章寄白雲（七）

輪到她，她欠欠身子說：

「各位妹妹比我有出息，我很高興教出這麼優秀的學生來。不知為何，我的家教失敗，至今，兩個兒子結婚了，工作不太理想，都與我同住。我和先生當初買的公寓只有二十五坪，如今三代同堂，住了六口人。我每天要早起做早餐，帶孫子上學。回家後，張羅午餐和晚飯。我現在還在想，晚上要幾點趕回家、回去做什麼菜，一顆心無法安定下來。除此，我還負擔著他們讀博士的貸款 。」

老師吐字圓潤，細膩動聽，內容卻像是撥打生命線的求救訊號。

聲音宏亮的山瑛反應迅速，立即舒壓：「老師，難得出來聚會，一餐沒做，不會怎麼樣，別把責任都往自己身上扛！讓孩子們自己做，或叫外賣，給他們機會鍛鍊。」

果然，新時代當家的女人不一樣，潑辣、麻利，給老師出好多主意。尤其是山瑛，幾十年來在外商集團下磨練成才，負責名牌行李箱業務，是老闆離不開的左右手，屬於「喊水會結凍，喊米變肉粽」的人物，發號施令絕對有其影響力。

老師的臉色本來有點緊繃，這一秒鐘，忽而放鬆下來，像個孩子，雙頰泛紅，露出真切的笑容，喜悅地附議：「對，我今天有藉口放假，和你們聊天太快樂了。前段時間，我覺得非常累，剛好有機會去參加婦女協會辦的心理諮詢課。我一去，旁邊坐的全是被家暴 的婦女：一個全身被刺青，另一個大腿傷痕累累。我問自己來做什麼，家人都很愛我，我也沒有任何外傷。所以我就回家了。」

說到這兒，章老師期期艾艾地笑了。大夥兒也跟著笑，山瑛說：「老師真幸福，我們以茶代酒，敬老師一杯。」（七）