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火車從北京始發，一路向東、向南，風馳電掣般穿越廣闊的華北平原。一片片麥田向後閃去，一座座山巒撲面而來。靠車窗坐著一位女孩，她雙手托腮，兩眼一直凝視窗外，眼神裡盛滿了熱切與期待，彷彿這疾馳的綠皮火車，正把她送往一個她渴望已久的地方。

那個女孩就是我。十九歲的我，在心裡輕輕喊著：青島，我來了！為了與你相見的這一刻，我等了整整十九年……

這次旅行是我和姊姊策劃許久的行動。暑假剛到，我們倆便背起行囊，說走就走。去青島並非突發奇想，從孩提時代起，「青島」這個名字於我來說，就已經耳熟能詳了。可以這麼說，沒有哪座城市像青島這般，令我夢繞魂牽。而這一切，都得歸功於我的母親。

母親是個愛講故事的人，這恐怕是繼承了她父親的基因。不過母親的故事多半沒頭沒尾，甚至是虎頭蛇尾。留在她腦海裡的只是些記憶碎片，就像一幅支離破碎的畫，零零散散，你得憑自己的想像把那些碎片拼接起來，才能顯現出原本的畫面。

一條土洋混雜、古怪神祕的老街，街道兩邊店鋪琳瑯，糕餅店、小吃店、中藥房、美髮廊、按摩屋，五花八門應有盡有。奶黃色、米白色、淡青色的小洋樓一座一座參差錯落，時不時會走過來一位金髮、藍眼、高鼻子的女人，濃濃的香水味在風中飄來飄去。滿街的黃包車穿梭在洋轎車中間，喇叭鳴得嘟嘟響。

一個迷路的小女孩，被裹挾在熙熙攘攘的人流中，她圓圓的杏眼睜得大大的，茫然四顧驚慌失措。她是和媽媽走散了，找不到回家的路。真是禍不單行，一輛飛跑的黃包車撞倒了她，車輪輾過她的腳。淒厲的尖叫聲引得過路人圍觀，她疼得人事不省。好在碰到的是個善心車主，沒有逃之夭夭，還把她送到醫院，而且幫她找到了家。

這個故事母親不知道講過多少遍，每次她都會添枝加葉，細節愈發逼真。結尾總免不了責備姥姥一番：你瞧瞧，多麼粗心大意的媽媽，怎麼會把自己的小孩給弄丟呢？然後她又馬上替姥姥辯解：其實也怪不得你姥姥，那年月兵荒馬亂的，一個女人在德國 人家裡當保母，低三下四，不容易呀！沒多久德國人都跑了，人去樓空。這世道總是撐死膽大的、餓死膽小的，不要命的人開始搶東西，家具、沙發，只要是值點錢的東西，一件都落不下，連樓板都給拆了。接著搶糧食，糧垛倒了，人都給活活壓死了。唉，人為財死，鳥為食亡啊！

聽到這兒，我忍不住問：「那姥爺去哪了？他為什麼不管姥姥？」

母親停下手裡的針線活，兩眼望向窗外。外面大雪紛飛，東北的冬天是那麼漫長，雪好像永遠也下不完似的。她用牙咬斷線頭，慢吞吞地說：「他在軍隊當差，哪裡顧得上老婆、孩子，連他的親娘都難得見上他一面。」每次一提到姥爺，母親似乎總有什麼難言之隱，欲說還休。

當她心情好的時候，又忍不住和我們嘮叨起他的父親。

「你姥爺可不是個一般人呢！」

「怎麼個不一般呢？」

「他能寫會畫，寫得一手好字呢！人家當兵是扛槍桿子，他當兵是拿筆桿子。」

「拿筆桿子是幹啥的？」

「俺也不知道他究竟幹的啥差事，反正是個文職。」

「可他為什麼不到咱家來？我怎麼從來都沒見過他呢？」母親愣了一下，臉上浮上一片陰雲，「我十五歲那年，他就走了。那時候，你還不知道在哪兒呢。」

「他去什麼地方了？是死了嗎？」

母親盯著我的臉，許久才說：「他沒死。多虧了他那支妙筆，把自己救了回來。不然，早就見閻王了。」她忽然止住話頭，茫然地看著什麼地方，彷彿陷入了一個巨大的黑洞，伸手不見五指。我心中暗自思忖，這個與我從未謀面的姥爺，一個能把三國人物畫得栩栩如生，能把聊齋故事講得出神入化的人，一定是個有故事的人。

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到了青島，我們見到的第一個人不是姥爺，而是他的小妹，我的小姑姥。她中等身材，有點發胖，鬆懈的眼袋，臉上略顯浮腫，看上去很疲憊的樣子。她說自己身體不大好，四十五歲就辦了病退手續。她喜歡絮絮叨叨，講話極快，一口青島話，我聽得半懂不懂。

姑姥爺當年是留德博士生，現在是一家國營化工廠的總工程師。小姑姥對她丈夫充滿敬仰，甚至是崇拜。一談起他，她暗晦的臉上泛出光來，臉色頓時變得好看起來。姑姥爺比她大十幾歲，他娶她是續弦。一個歸國華僑，再加上洋博士，文革時被整得死去活來，妻子離開了他，孤身一人去了香港 ，丟下兩個不到十歲的孩子。

小姑姥就是在他落魄潦倒時，成了他的妻子，幫他把一兒一女拉扯成人。以前聽母親說過，小姑姥自己不能生育。也許這是天意吧，了卻了她膝下無兒無女的缺憾。（一）