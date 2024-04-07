吧檯前有張高椅，姜桃就坐了下來，一手支頤看著曾凱做菜。

有人說過，做菜的男人最性感。從姜桃的角度，正好看見曾凱的側面。他戴著一條格子圍裙，更顯得腰細腿長。他專心致志地在爐子邊翻動顛勺，別有一種帥氣。這個男人是如此多面，他是藝術的、敏感的，又很接地氣、很溫暖。姜桃看著他，只覺得曾凱整個人閃閃發亮，她的眼睛裡有流星墜落，心中有無數桃花盛開。

曾凱做了鹽水鴨、酸菜魚，還有涼拌蘆筍和肉釀茄子。他們在絳紅色的玻璃面餐桌上就餐，櫻桃木的圓桌，精巧結實。姜桃發覺曾凱家具不多，但每一件都很有品味。

姜桃一動筷子，更是讚不絕口，鹽水鴨鮮嫩、酸菜魚酸爽、茄子糯軟、蘆筍清口，曾凱的廚藝堪稱一流。她想起趙樂樂的話：「學藝術的不穩定靠不住，做網路的實在多了。」可曾凱雖然是學藝術的，也明明很實在、很接地氣。

「你的廚藝怎麼會這麼好？」姜桃的眼睛裡滿是欽佩和欣賞。

「我是個享受生活、享受美的人，生活中的任何事情都會盡量去享受、去發掘。美食、美圖、美麗的首飾，我都喜歡，都會努力去嘗試。音樂、繪畫、書本、影視，也都帶來美的享受，拓展了生活的意義，我也都喜歡。」曾凱侃侃而談，姜桃不住地點頭，心裡對於曾凱越發好感。

天色完全黑了下來，暖橘色的燈光顯得格外溫暖明亮。他們邊吃邊聊。姜桃看著花瓶裡的雛菊就隨口說道：「用雛菊做耳環也很漂亮。雖然我喜歡桃花，但是雛菊的耳環可能更受歡迎，尤其在美國。」（一五）