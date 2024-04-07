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勁球周六開獎延遲 特獎13億元 「請保管好彩券」

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

黑色沼澤（全文完）

桑文鶴

他有點不好意思地說：「昨天失態了，本來說請你們吃飯的，結果我自己卻喝高了。」

我說：「阿東，你酒量不行啊。」

他揉揉腦袋，「我忘記我吃感冒藥了，吃藥以後好像不能喝酒，看我這腦子。」

我說：「只要你沒事就行。火鍋很好吃，你昨天講的那個故事也很有意思。」

「是吧？謝謝啊。」他傻呵呵地笑了，「這個怕是不能算紀實文學了，紀實文學都要去調查的，每個細節都得對得上才行。要不然寫出來也發表不了，就算是發表出來了，怕也是有人告你。算了，我還是當小說寫算了。」

「那你會給那篇小說寫個什麼樣的結局呢？」我問。

「現實裡，那對狗男女不是已經被槍斃了嘛！如果是小說創作的話，我可能會讓那女的活下來，隱姓埋名，獨自逃亡，浪跡天涯，離群索居，然後孤獨死去吧。」

「挺有意思。」我說。

「等我寫完了給你看。」他說。我說好。

「我得把他倆寫得慘一點，一槍蹦了太簡單了。得千刀萬剮，慢慢折磨，一直到他們徹底死透才行。」

我笑了，把帶來的菜粥倒進他自己的碗裡，然後轉身離開。

他們早就死透了，我想，這樣的說法也不對，他們死了，可還是有一些東西留在了這世上。我時不時就會想起婉音表姊，看著大街上形形色色的姑娘，覺得論誰都比不上她。而我確信，在沈以寧的心底，也一定有著一個人，那人像黑色沼澤底下的一隻手，一直死死地拽著她，而她又拽著我。

我知道，我們這一輩子都不會離開這片沼澤了。（全文完）

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