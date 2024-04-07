我把文章寄白雲（六）

「結果，主持人不停說笑，隨手就把那些包裝好的禮物丟向觀眾，戲弄般，完全不當回事。我的心都沉到谷底，沒有功勞，也有苦勞，那是我連夜打包，越洋帶去的東西……」

聽著可氣，怵目驚心，不忍卒睹。可以想像，滿腹詩書、文質彬彬的老師，不可能衝上去阻止這種粗魯的行為。以前，我總是仰視著章老師，覺得她高，擋住了光，可是現在章老師似乎變矮了，我幾乎是低著頭看她。可惜我不在場，愛莫能助。

老師心緒不寧，還想傾吐心事，嘆氣道：「兒子都大了，我也不好詢問。媳婦婚後，生了一個孫子，三個月後就來電抱怨，孟家人怎麼都沒來看？」

「婚禮沒有給老師座位，怎麼現在又說孩子是孟家人？」按邏輯思考，這事說不過去。

老師聳聳肩，表示無奈，「我和先生身體不大好，舟車勞頓有點吃不消，所以遲遲未能成行。既然媳婦抱怨，我就去了，但是抵達當天，她就回娘家、直到我回台，中間三個多月，彼此都沒有照面。接著，疫情 嚴重，兒子把孫子也接回台，全都住在我那兒。孫子現快四歲了。」

「兒子和媳婦是打算離婚嗎？為什麼由您來撫養孫子？」我不解。

老師苦笑：「不知道。」

8

同學陸續到來，尖叫相擁。最後雯雯點好菜，催促老師上主位，大家挨著圓桌就坐，建議每人發言十分鐘，闡述近況。

睽違多年的同學一骨碌地訴說發家史，炒房產、股票的，繪聲繪影，如何進場、如何被套牢，又如何化險為夷；做生意的，劈哩啪啦演繹著，何以抓住商機，拓展增資，說得出神入化，把兢兢業業在公教機構效力多年的章老師，聽得如夢初醒。（六）