圖／趙梅英

棗紅馬開始邁著緩慢的步子，但很快牠就在鄉間小道上飛奔起來了。天空瓦藍、瓦藍地懸著幾朵白雲，魯卡緊緊地抓住馬鞍，心裡想，莫娜不愧為是一名經驗老到的女騎手。

騎馬在小鎮上遛達不足為奇，但魯卡居住的小區沒人騎馬。馬蹄噠噠，一路引來不少圍觀的鄰居。他們對魯卡說：「祝你好運。」魯卡沒有回應他們，只是微微一笑。

這時候他心裡最想看見理查德，便讓莫娜繞道後山小路。莫娜拉著韁繩向右，棗紅馬就朝著後山小路的方向奔馳而去。可是棗紅馬經過理查德牧場時，魯卡只見成群的閹牛在吃草，沒看見理查德。魯卡心裡罵，這該死的理查德，怎麼就不出來了呢？

莫娜把魯卡送到家門口，笑著說：「不怕馬了吧？以後可以學騎馬。」

「那太好了。可是我不懂馬，你給我說說。」

「我也不太懂，可我知道馬是非常威風的種族，但在人面前，牠只能乖乖地低下高貴的頭顱。有時牠會流露出委屈、哀怨、不滿，甚至敵視的表情。不過當你和牠親的時候，牠照樣會對你親。馬，既通人性，又具有貴族氣質。牠平靜的內心、瀟灑的外表和勇於拚搏的精神，都是人類學習的榜樣。」莫娜滔滔不絕地說著，魯卡聽得出神。

3

莫娜騎著棗紅馬離開時，魯卡看見理查德開著他的小貨車出去了。這就是說，理查德應該看見騎馬的莫娜。魯卡會心一笑，彷彿是一種報復。他心裡略微舒服了一些，從口袋裡掏出鑰匙，打開門的一剎那，大黃狗托尼和小黑貓笨笨都撲到了他身上。他一手抱著一個，宛如抱著兩個孩子，嘴裡說：「爸爸回來了，爸爸給你們做飯吃噢！」

侍候完托尼和笨笨，洗了狗盤和貓盤，魯卡還打掃了貓屎墊，然後牽著吃飽飯的大黃狗托尼去小區遛狗。他順著小路，經過一座新教堂，朝著河邊走去。那裡的一棟別墅內，住著他的學生和學生的父母。學生父母都是八十年代來美國的留學生 ，幾經調動和搬遷，最後落腳在這座小鎮安居樂業。真是無巧不成書，魯卡念叨著他們時，他們的男主人也出來遛狗了。

男主人叫王傳奇，雖然是學生的家長，但因為都是中國人，兩年下來，家長和老師也成了朋友。王傳奇喜歡顯擺自己是老移民 ，對魯卡講他們早年來美國時，口袋裡只有五十美元的奮鬥故事。魯卡記得那天王傳奇告訴他，有一次他和妻子在巴爾的摩遊樂場帶孩子玩，傍晚回賓館時，被五、六個黑人 圍堵討錢。王傳奇口袋裡沒有現金，怕有什麼意外，急中生智地打起了少林拳。王傳奇一邊打拳，一邊「嘿嘿嘿」地叫，那幾個黑人看傻了眼，一個個溜走了。

「嗨，魯老師，這麼巧，你也出來遛狗了。」王傳奇說。

「嗯嗯，已經遛了一大圈。」

王傳奇邀魯卡進屋去坐坐，魯卡說自己還要去學校上課，婉拒了。王傳奇道：「你改天再來吧，我請你喝酒。」魯卡點點頭說：「好，一定來。」

魯卡牽著托尼回家時，在距理查德家不遠的地方，看見了安妮老師和她的女兒茜茜、兒子小恩。茜茜白皮膚、黑頭髮，瘦瘦的，很像安妮老師；小恩完全是理查德的翻版，胖得一坨肉似的，一雙藍眼睛在深褐色瀏海遮蓋的空間朝外瞪著。他很少有笑容，也不喜歡集體活動，說得最多的話就是「沒意思」。安妮老師說他有抑鬱症，但理查德死活不承認。夫妻倆經常為兒子是否得了抑鬱症，弄得不愉快。

安妮老師每次見到魯卡，都要停下來和他聊一會兒天。此刻，安妮老師蹲下來摸摸大黃狗托尼的頭，托尼高興得直搖尾巴。安妮老師覺得托尼太可愛了，就讓小恩也來和托尼玩，但小恩不高興地說：「沒什麼好玩的，沒意思。」

安妮老師對魯卡說：「小恩就是這樣，對啥都不感興趣。」

「還小呢，慢慢會好的。」魯卡說。

「我很擔心，少年抑鬱症不徹底治好，長大就麻煩了。」

「嗯嗯，那要抓緊治療。」

安妮老師生怕說多了，站在一旁的小恩不高興。雖然小恩中文聽不懂，但安妮老師還是和魯卡說：「我們改天再聊。」

安妮老師和魯卡說話的時候，茜茜一直在逗托尼玩。她是一個有頭腦的十三歲女孩兒，遊刃有餘地度過了童年，就好像童年是一條溫暖的河。她總是在學校就做完了回家作業，喜歡在草地上翻空心跟斗。對她這個抑鬱症弟弟小恩，她也常常敦促他運動，並教他做一些簡單的體操動作。只是小恩不聽她的，還說她是傻大姐。一氣之下，她就再不教小恩了。

魯卡牽著托尼回到家裡，感覺這一天特無聊。心裡莫名其妙地想哭、想發洩，情緒跌到低谷，又找不到一個推心置腹的朋友。本想與理查德做一個能夠說說話的好朋友，可是美國人就是直腸子，不靠譜。今天還被他耍了，幸虧有莫娜的幫助。魯卡越想越生氣，晚上母親從上海打來電話，問他都在忙些什麼，他竟然不知道說什麼好。對母親他總是報喜不報憂。況且，在這小鎮裡生活和工作，每天的日子都如一日，能告訴母親什麼新鮮事呢？（三）